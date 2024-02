Theo: “Esultanza non provocatoria”, poi l’elogio a Leao

Continua la marcia del Milan. I rossoneri superano anche l’esame Napoli e si portano a -1 dalla Juventus. Dopo la gara Theo Hernandez ha detto la sua sull’incontro.

Altri tre punti per il Milan, che si prepara al meglio in vista della gara di Europa League contro il Rennes. A quattro giorni dall’andata dei playoff, il Diavolo ottiene la seconda vittoria consecutiva contro un buon Napoli.

A “San Siro” decide Theo Hernandez, su assistenza di Rafa Leao. Il terzino si conferma in grande spolvero. Raggiunta quota quattro reti in campionato per il francese, che al minuto 25 buca Gollini con un’ottima incursione.

Non una sfida semplice per i rossoneri. Gli azzurri hanno dato filo da torcere agli avversari, sfiorando in più occasioni il pareggio specialmente nel secondo. Negli istanti finali l’auto-palo salva Simic. Gli uomini di Pioli si portano così a -1 dalla Juventus, con una partita in meno.

Milan, basta Theo: il francese esulta a Dazn

Dopo la gara Theo Hernandez ha esternato la sua soddisfazione a Dazn:

“Sono molto felice. Sapevamo che era molto difficile. Il Napoli è una squadra tosta. Abbiamo lavorato bene e grazie a quello abbiamo vinto”.

Il laterale ha definitivamente messo alle spalle il periodo complicato:

“Come tutti sanno abbiamo avuto un periodo tosto. Abbiamo lavorato tutti i giorni per dare il massimo e grazie al lavoro stiamo vincendo”.

Hernandez ha proseguito commentando la rete che ha deciso la gara:

“Non era preparato. Io faccio il mio lavoro che è giocare bene e fare felice i tifosi e alla squadra.”

A seguito dell’1-0 l’esterno ha esultato mimando “le chiacchiere” con le mani. Nell’intervista Theo ha però smorzato:

“Non era un’esultanza provocatoria. Parlo sul campo. È vero che non ci sono partite in cui non ho reso alla grande, ma il lavoro ripaga sempre”.

Il francese si è esposto sul compagno di fascia Leao:

“Conosco la ‘Theao’. Rafa è un giocatore incredibile. A volte non fa gol ma fa assist. È molto importante. La gente non vede il lavoro che fa tutti i giorni e sul campo. Sta facendo benissimo, a noi va bene così”.

In conclusione il numero 19 ha dato un parere sul cammino a venire, con un occhio puntato al derby con l‘Inter capolista: