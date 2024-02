Theo goleador, primato in Europa: nessuno meglio di lui

Che Theo! Il terzino rossonero ha stappato il match contro il Napoli con uno dei suoi gol “reboanti”. Il francese ha raggiunto un traguardo invidiabile.

Turbo Theo è tornato. Al minuto 25 di Milan-Napoli il terzino ha siglato il gol d’apertura con una grande azione. Il francese ha stappato la gara con una delle sue sgasate sulla fascia sinistra. Il tandem con Leao ha provocato il ruggito di “San Siro”. In un primo tempo equilibrato quello dell’esterno è stato il lampo che ha acceso un incontro fino a quel minuto avaro di emozioni.

Partendo dalla propria metà campo, il laterale è avanzato verso l’area avversaria scambiando il pallone con il portoghese e portandosi a tu per tu con Gollini, battuto con un gran sinistro sul primo palo. Si tratta del quarto gol in campionato per Theo Hernandez, tornato agli splendori delle prime annate in rossonero. La rete firmata oggi conferma ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, le straordinarie capacità realizzati di contributo alla manovra offensiva del terzino.

Raggiunto inoltre il bottino di marcature conquistato nella passata stagione. Un’altra statistica sancisce la maturità e l’importanza negli schemi del Diavolo dell’ex Real Madrid, giunto alla quinta annata in rossonero.

Milan, Theo torna turbo: il dato conferma la forma smagliante

Di seguito quanto riportato da Opta riguardo lo score dell’esterno milanista:

“Théo Hernández è, insieme a Jeremie Frimpong, uno dei due difensori con più gol segnati in gare casalinghe nei maggiori cinque campionati europei 2023/24 (quattro). Spinta”.

L’apporto in zona gol del calciatore transalpino non è più una novità. Dal suo arrivo in Italia Theo ha sempre superato quota quattro reti in ogni singola stagione in Serie A. Il massimo di gol fu raggiunto nel 2020/21, in cui il 19 arrivò addirittura a sette. Il pupillo del popolo rossonero avrà a disposizione ancora tante gare per migliorare le proprie statistiche.

Va tenuto conto, inoltre, di come negli ultimi mesi Hernandez non abbia sempre ricoperto il suo ruolo di competenza. A causa dell’emergenza infortuni che ha falcidiato il reparto arretrato, mister Pioli ha accentrato la posizione dell’ex Atletico. Una mossa che ha subito portato i frutti sperati, evidenziando la capacità di adattamento e dedizione alla causa del terzino.

Il cambio ruolo ha addirittura giovato alle prestazioni del classe ’97. L’inizio di stagione era stato infatti tutt’altro che brillante. Da dicembre, però, Theo ha invertito la tendenza e ora il Milan è tornato a goderselo in tutta la sua esplosività.