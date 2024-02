UFFICIALE – Pellegrino lascia il Milan: il comunicato

Marco Pellegrino passa alla corte della Salernitana. L’operazione è stata ufficializzata in questi ultime ore di calciomercato.

È arrivata l’ufficialità da parte dei due club. Dopo una prima parte di stagione passata più in infermeria che in campo, Marco Pellegrino si appresta a dare il via ad una nuova avventura nel campionato di Serie A. Il giovane difensore del Milan approda alla corte della Salernitana di mister Pippo Inzaghi, andando a rinforzare il reparto arretrato granata. L’operazione è stata ufficializzata in questi minuti, attraverso i comunicati delle due società coinvolte.



Ufficiale, Pellegrino passa alla Salernitana

Marco Pellegrino è un nuovo calciatore della Salernitana. Il promettente difensore rossonero ha lasciato la città di Milano questa mattina per raggiungere il suo nuovo club in giornata.

La Salernitana si è assicurata le prestazioni del calciatore argentino con la formula del prestito secco. A rendere pubblici i dettagli dell’operazione è stato lo stesso Milan, tramite una nota ufficiale.

Il comunicato del club rossonero: “AC Milan announces that Marco Pellegrino has signed for US Salernitana on loan until 30 June 2024. The Club wishes Marco a great second half of the season”.