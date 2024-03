Ansia Pioli, due big sono a rischio stop: i dettagli

Il Milan questa sera affronterà la Fiorentina nella sfida serale del sabato sera di Serie A. Due big, però, sono a rischio stop.

Una sfida importante per le due squadre. Questa sera alle ore 20:45 la Fiorentina tornerà in campo dopo la tragica scomparsa di Joe Barone. Stefano Pioli torna a Firenze e tra Milan e Fiorentina sono tanti i destini che si sono incrociati nelle loro storie. All’Artemio Franchi dunque la viola ospiterà il Diavolo in una partita importante che avrà in palio l’Europa, da un lato, e la seconda piazza, dall’altro.

Stefano Pioli non vorrà pensare ai prossimi impegni e al futuro, ma solo al presente. In conferenza stampa lo ha ribadito più volte ed ora, in Casa Milan, si ragiona giorno per giorno. La formazione con cui scenderà in campo il Milan è composta dai fedelissimi, ma occhio, ci sono due diffidati di cui uno illustre; i due giocatori dovranno cercare di stare il più attenti possibile.

Loftus-Cheek e Musah a rischio squalifica

Il Milan avrà davanti a sé un’avversaria ostica e difficile da superare. Nell’unico scontro della serata Pioli dovrà far prestare molta attenzione in campo a due giocatori.

È un buon Milan quello che si sta vedendo nelle ultime settimane e le gare disputate ne sono la prova. Negli ultimi cinque scontri il Milan ha sempre vinto e sembra essere in fiducia più che mai. Questa sera contro la Fiorentina sarà una gara difficile, da non sottovalutare.

È la prima dei viola dopo la prematura scomparsa di Barone e il ricordo sarà emozionante. In palio c’è un posto in Europa con l’obiettivo di centrare la quinta o sesta piazza. Pioli invece dovrà tenere a debita distanza la Juve, di cui il risultato si saprà prima di scendere in campo.

Inoltre il Milan questa sera dovrà fare a meno di Theo Hernandez. Il terzino spagnolo era diffidato e dopo l’ammonizione di Verona ecco la squalifica. Ma bisognerà stare attenti perché questa sera, nel Milan, ci sono altri due diffidati: Loftus-Cheek e Musah.

I due centrocampisti dovranno fare attenzione ai cartellini, soprattutto l’inglese. Loftus difatti è un’arma letale per il Milan e i suoi gol ad ora sono stati fondamentali. L’inglese stasera partirà titolare e Pioli non vorrà perdere due pedine importanti.

Nella prossima gara di campionato ci sarà il Lecce…ma occhio ai cartellini più in avanti in vista del doppio scontro ferreo dove ad attendere il Milan ci sarà prima l’Inter, e poi la Juve.