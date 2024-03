Caos Milan, Furlani esce allo scoperto in diretta: tifosi spiazzati

Caos Milan, Giorgio Furlani parla dopo le indagini in casa Milan. Le sue parole al riguardo colgono alla sprovvista tutti i tifosi.

Per i fan rossoneri oggi è il giorno di Slavia Praga-Milan, gara valevole per gli ottavi di ritorno di Europa League. La squadra di Pioli parte dal 4-2 dell’andata, un risultato positivo ma che poteva essere migliore visti i due gol subiti nonostante la superiorità numerica. Il match, con calcio d’inizio alle 18:45, avrà in palio il pass per l’accesso ai quarti che permetterebbe di entrare tra le migliori otto del torneo. La società rossonera vuole arrivare fino in fondo e la gara di questa sera sarà uno snodo fondamentale vista la calda atmosfera che si respirerà nello stadio dello Slavia Praga.

Il passaggio del turno del Milan ridarebbe un po’ di tranquillità a tutto l’ambiente rossonero visto e considerato ciò che è successo qualche giorno fa. Nell’occhio del ciclone ci è finito Giorgio Furlani, l’amministratore delegato della società, che è volato a Praga per assistere al match di questa sera. Proprio nella capitale ceca alcuni giornalisti gli hanno fatto domande riguardo alle indagini che lo coinvolgono e la sua risposta ha spiazzato tutti.

Caos Milan, Furlani risponde spiazzando tutti

Giorgio Furlani, atterrato a Praga, è stato assalito dai giornalisti che gli hanno chiesto novità riguardo alle indagini della Procura di Milano iniziate qualche giorno fa a Milanello. La risposta dell’ad rossonero spiazza i presenti:

“Ciao a tutti, sono ancora qua. Mi vedete?“.

Non si sbilancia molto su ciò che sta accadendo in casa Milan. Martedì scorso, infatti, sono iniziate delle indagini da parte della Guardia di Finanza sul passaggio della proprietà del club rossonero dal Fondo Elliott a RedBird che vede coinvolti sia Furlani, l’attuale dirigente del Milan, sia il suo predecessore Ivan Gazidis.

Secondo la Procura, il fondo statunitense Elliott avrebbe ancora il controllo su una parte della società. Alla FIGC, invece, sarebbe stata presentata l’effettiva cessione in favore di RedBird nel 2022. Furlani, al riguardo, non ha voluto soffermarsi troppo davanti ai giornalisti e avrebbe spostato l’attenzione alla partita del suo Milan che vuole ottenere l’accesso ai quarti di Europa League senza sottovalutare gli avversari e senza pensare al doppio vantaggio conquistato a san Siro una settimana fa. Ecco le sue parole: