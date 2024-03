Clamoroso Ibrahimovic, accettato il nuovo ruolo: ora è ufficiale

Zlatan Ibrahimovic è pronto per una nuova avventura: ha accettato il ruolo come presidente nella Kings League, è arrivata l’ufficialità.

In queste ultime settimane si è ufficializzata l’arrivo di una nuova competizione anche in Italia, si tratta della Kings League: il famoso torneo di calcio a 7, che vede il perfetto mix di bel calcio e intrattenimento. La Kings League è partita da Barcellona come tappa principale e adesso si è decisa si ampliarla sempre più, motivo per il quale quest’anno arriverà anche in Italia. Prima di arrivare nel nostro Paese però si giocherà prima il suo Mondiale. La competizione si giocherà infatti in Messico e partirà a fine maggio precisamente il 26 maggio e terminerà il 9 giugno. A partecipare saranno 32 squadre, di cui: 10 spagnole, 10 delle Americhe e 12 provenienti da diversi Paesi.

Il team vincente si aggiudicherà poi un montepremi di un milione di dollari. Prima di comunicare l’intero elenco, sono state presentate in anteprima due squadre brasiliane, una che avrà come presidente Neymar mentre l’altra Zlatan Ibrahimovic. Per la squadra verrà organizzata una selezione, da cui verranno poi scelti i 12 componenti definitivi che formeranno la squadra.

Ibrahimovic è il nuovo presidente della Kings League

Insomma in questa competizione ci sarà anche un po’ di Milan infatti Ibrahimovic è stato scelto come nuovo presidente della Kings World Cup. A rendere ufficiale la notizia è stato un video reso pubblico sui siti social ufficiali della competizione dove appunto si è confermato il nuovo ruolo di Zlatan. Gerard Piquè, fondatore di questa Lega, ha voluto circondarsi dei migliori protagonisti del calcio mondiale e tra loro di certo non poteva mancare una figura come quella dell’ex attaccante svedese.