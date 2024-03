“Futuro al Milan?”, Leao annuncia: rivelazione in diretta

Continua il momento straordinario per il Milan, che esce vittorioso anche nel match del Franchi contro la Fiorentina.

Nella serata in cui la Fiorentina ha ricordato l’ex direttore generale del club, Joe Barone, il Milan batte i Viola per due reti a una e conquista tre punti fondamentali per consolidare il secondo posto in classifica. Nonostante una gara molto complicata, i rossoneri sono riusciti ad uscire dal Franchi con il bottino pieno, grazie ai gol del solito Loftus-Cheek (9 gol e 2 assist in questa stagione) e di Rafael Leao, che ritrova la rete dopo più di un mese. Prestazione monumentale anche di Mike Maignan, autore di alcune parate straordinarie che hanno il pareggio alla squadra di Vincenzo Italiano. Sesta vittoria consecutiva tra Serie A ed Europa League per la squadra di Stefano Pioli, con il distacco sulla Juventus che adesso è di sei lunghezze.

Fiorentina-Milan, le parole di Rafael Leao al termine della gara

Rafael Leao, autore di un gol e un assist nel match contro la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara.

Sulla gara di stasera: “Vincere qui era un obiettivo, non vincevamo da tempo. La Fiorentina ha giocato bene, hanno qualità, nel primo tempo potevamo fargliene tre e chiudere la partita“.

Il momento della squadra e di Chukwueze: “La squadra sta bene, io mi trovo meglio e ho più fiducia, Chukwueze ha fatto una grande partita, sono felice per lui, ha avuto momenti delicati, grande partita“.

Il portoghese ha parlato anche del suo futuro: “Ho un contratto qui, ma del futuro non so. Sono qua con la testa e con il cuore, il Milan è casa mia, mi trovo molto bene e sono felice“.