Milan nel caos, perquisizioni in corso nella sede del club

Momenti di cos a Casa Milan, la Guardia di Finanza apre il via ad una perquisizione nella sede ufficiale di via Aldo Rossi.

Attimi di ansia per il Milan, la notizia è di pochi minuti fa ed è stata riportata da La Repubblica, sembrerebbe che questa sia una giornata confusionaria a Casa Milan. In questo momento è in atto una perquisizione da parte del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza nella sede ufficiale di via Aldo Rossi.

Perquisizione a Casa Milan: il motivo

Il motivo ufficiale ancora non è stato reso noto però da quanto si vocifera non si escludono notifiche a dirigenti del club per ipotesi di reato legati all’operazione RedBird società di Gerry Cardinale.

Questa perquisizione è nata da altre indagini già avviate in precedenza, infatti già nei mesi scorsi erano state avviate dalla procura di Milano alcune ricerche legate al passaggio della proprietà del Milan, avvenuto nell’agosto 2022, dal fondo Elliott appunto al fondo RedBird. Per il momento questa è stata l’unica cosa riportata dal sito de La Repubblica, la situazione sarà tenuta sotto controllo nel corso delle prossime ore e seguiranno altri aggiornamenti più approfonditi.