Nainggolan provoca il Milan: la frase in diretta fa infuriare i tifosi

Il Milan sta attraversando un momento di forma che fa ben sperare. Nainggolan, però, non crede che i rossoneri possano ambire a tanto.

Tre vittorie nelle ultime tre gare in Serie A e il passaggio di turno in Europa League dopo il 3-1 rifilato allo Slavia Praga (complessivo 3-7): il Milan è in splendida forma, e ciò è sotto gli occhi di tutti. I rossoneri hanno conquistato un pass importante in Europa, dove ai quarti affronteranno la Roma di Daniele de Rossi, sia in campionato, dove il Diavolo si è stabilito in seconda posizione.

Complici anche i tanti passi falsi della Juventus, che hanno permesso al Milan di scavalcare la Vecchia Signora, ma merito soprattutto di una squadra che ha operato una vera e propria rinascita e del suo allenatore, Stefano Pioli. Quest’ultimo, al momento, è fortemente concentrato sulla sfida contro la Fiorentina prevista oggi, sabato 30 marzo, e. sugli ultimi impegni di campionato, sperando di poter concludere la stagione al meglio. C’è chi, però, nelle potenzialità del Milan non crede molto, come Radja Nainggolan.

Nainggolan: “Milan? È già tanto se arriva tra le prime quattro”

Nonostante l’Inter abbia affrontato una stagione in maniera perfetta e abbia staccato la prima posizione quasi imperturbata, alle sue spalle ha sempre il Milan, una squadra molto competitiva che finché sarà possibile darà ai cugini nerazzurri del filo da torcere. Un’eventuale rimonta sull’Inter sarebbe ipotizzabile? Non la pensa così l’ex centrocampista di Inter e Roma Radja Nainggolan.

Nell’intervista rilasciata a Vox to Box, Nainggolan ha espresso il suo scetticismo su una possibile rimonta del Milan: “Mancano 9 partite, vuol dire che il Milan deve fare 5 vittorie in più dell’Inter: secondo voi l’Inter perde 5 partite? Mai. Anche se il Milan le vince tutte per me non ci arriva uguale. Tra l’altro l’Inter ha perso una partita in un anno e dovrebbe perderne cinque per perdere lo scudetto? Ma dai. Secondo me il Milan è già tanta roba se arriva tra le prime quattro: l’Atalanta e la Roma stanno andando forte. Poi, inoltre è impossibile non considerare anche la Juventus”.

Freddo e glaciale, dunque, Nainggolan, sull’eventuale rimonta rossonera, nel quale l’ex Inter non crede affatto. Sembra ormai chiaro che l’Inter abbia archiviato il discorso scudetto già da tempo.

Il calciatore belga, tra l’altro, nella sua carriera ha anche vestito la maglia dei nerazzurri. Queste parole, per forza di cose, non avranno fatto piacere ai tifosi rossoneri.