Bel gesto del Milan: giornata emozionante per il piccolo tifoso!

La meravigliosa sorpresa del Milan fatta per un piccolo tifoso rossonero colpito da un fulmine la scorsa estate.

Il calcio nonostante tutto ha il potere di accumunare tutti e soprattutto far felici tante persone ed è proprio quello che il Milan ha fatto oggi con un tifoso speciale. Questa mattina a Milanello c’è stato un ospite speciale che ha assistito alla seduta di allenamento defatigante del Milan. Ad assistere al training day c’era il piccolo Filippo, 13enne calciatore del River Chieti, che lo scorso 30 agosto 2023 è stato sfortunatamente colpito da un incidente. Il ragazzo è stato colpito da un fulmine alla caviglia mentre era occupato a svolgere uno dei suoi primi allenamenti stagionali. Ad evitare il peggio è stato il suo allenatore Gabriele Di Primo che è intervenuto con prontezza soccorrendo Filippo. Il mister si è subito reso conto che il ragazzo era rimasto a terra privo di sensi dopo che un tuono tremendo, seguito da un fulmine, si era abbattuto sul campo nel quale stavano svolgendo l’allenamento.

Filippo è stato immediatamente portato in infermieria dov’è stato subito asciugato e rianimato con le manovre necessarie durata circa 10 minuti, fino all’arrivo dell’ambulanza. Mentre veniva trasportato in ospedale, il ragazzino ha iniziato a riprendere conoscenza e nel mentre ha rivelato ai suoi soccorritori la sua grande passione per il Milan.

Il Milan invita Filippo a Milanello: il gesto

Filippo anche in un momento del genere ha avuto tra i suoi pensieri l’amore per i colori rossoneri e l’episodio è giunto fino allo spogliatoio del Milan. Quanto accaduto non ha lasciato indifferenti i giocatori rossoneri, soprattutto Davide Calabria e Tijjani Reijnders che hanno deciso di invitare Filippo a Milano.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla mediazione dell’ufficio comunicazione rossonero che è riuscito a mettersi in contatto con il ragazzino e l’hanno invitato a Milanello per conoscerlo di persona, ed oggi è stata mantenuta la sorpresa.

Filippo questa mattina ha varcato i cancelli di Milanello dove ha visitato tutta la struttura ed è stato poi accolto da Stefano Pioli all’ingresso degli spogliatoi ed è stato poi accompagnato dentro la palestra, dove i titolari di ieri sera stavano svolgendo l’allenamento di scarico. Filippo ha potuto così conoscere da vicino tutti i suoi idoli e si è fatto firmare la maglia di Theo Hernandez. Il ragazzo poi è stato anche ospite a San Siro ieri sera, dove ha assistito a Milan-Slavia Praga da posti esclusivi.