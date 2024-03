Ranking UEFA, risultato storico per il Milan: che beffa alla Juventus!

Il posizionamento del Milan nel Ranking UEFA stupisce tutti. Il dato ottenuto dai rossoneri è storico e non succedeva dal 2014.

Il Milan continua la sua avventura in Europa League dopo aver battuto lo Slavia Praga per 4-2 all’andata e 1-3 al ritorno. Le due vittorie hanno permesso ai rossoneri di passare il turno e qualificarsi ai quarti di finale della competizione. Un obiettivo sicuramente importante che porta entusiasmo a Casa Milan, soprattutto in questo momento delicato. Arrivare il più lontano possibile in questa competizione resta sicuramente quello a cui tutta la squadra rossonera punta. A spingere ancora di più il Milan è il fatto di non aver mai vinto questo torneo europeo, infatti quella dell’Europa League è l’unica coppa che manca nella bacheca dei trofei rossoneri.

Oggi ci sono stati i sorteggi per decretare i big match che si giocheranno durante i quarti di finale, le italiane che si giocheranno lo step successivo oltre il Milan sono Atalanta e Roma. I rossoneri per giocare la semifinale dovranno affrontare proprio i giallorossi, dunque sarà un big match tutto italiano e sarà come sentirsi un po’ a casa in un certo senso. La gara d’andata si giocherà a San Siro l’11 aprile mentre per quanto riguarda la partita di ritorno le due squadre si affronteranno all’Olimpico il 18 aprile per decretare chi sarà dunque una delle semifinaliste.

Il Milan sorpassa la Juventus nel ranking UEFA

Questa qualificazione ai quarti di finale di Europa League ha permesso al Milan di salire a 58 punti nel ranking UEFA. Questo aumento ha fatto qualificare i rossoneri al 28° posto in classifica generale e al 6° posto tra le squadre italiane. Il Milan si trova dunque dietro ad Inter, Roma, Napoli, Juventus ed Atalanta.

In tutto ciò però c’è una notizia positiva, infatti a partire da luglio, quando inizierà ufficialmente la stagione 2024-2025, anche se il Milan dovesse essere eliminato contro la Roma, farà comunque un sorpasso significativo. I rossoneri infatti passeranno dal 28° posto al 21° posto nella classifica generale. Questo sorpasso di ben sette posizioni renderebbe i rossoneri la quarta squadra italiana più alta in classifica. In questo modo il Milan supererà sia la Juventus che l’Atalanta, restano dietro solo a Roma, Inter e Napoli.

Questo è possibile perché quando viene aggiornato il ranking UEFA si tiene conto delle cinque stagioni precedenti giocate su tutte e tre le competizioni. In questo modo a partire dalla prossima stagione, l’esclusione del Milan dalle coppe europee nella stagione 2019-2020, che non permetteva di aggiungere punti non sarà più tenuta in considerazione.