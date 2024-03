Sorride Pioli, Pobega brucia le tappe: quando potrebbe tornare

Il centrocampista, operatosi a Dicembre, è pronto a fare il suo ritorno. La notizia sull’infortunio fa sorridere il Milan.

I rossoneri stanno portando avanti una buona stagione. L’amarezza dell’eliminazione dalla Coppa Italia e dalla Champions League si fa sentire ma in cambio è stato conquistato il secondo posto in campionato, ai danni della Juve. Continua poi l’esperienza in Europa League dove il Milan vorrà provare a vincere per la prima volta il secondo titolo più prestigioso d’Europa. Il 14 difatti ci sarà la gara di ritorno contro lo Slavia Praga e sarà cruciale vincere.

Intanto a Casa Milan sembra essere passato il brutto periodo degli infortuni. Ci sono stati mesi di scombussolamento più totale per il club ma ora il peggio sembra essere passato. Gli infortunati sono quasi tutti pronti al rientro e tra questi a breve potrà esserci nuovamente anche Tommaso Pobega. Il centrocampista sta guarendo velocemente e la notizia per il Milan è positiva; potrebbe esserci una data per il suo rientro.

Pobega vicino al ritorno

La situazione infortuni al Milan è rientrata. Dopo il ritorno dei vari Tomori, Kalulu, Thiaw e Bennacer anche Tommaso Pobega sarà presto pronto per tornare ad allenarsi.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il centrocampista azzurro sta avanzando bene e il suo recupero sembra essere ormai alle porte. Già dopo la sosta per le nazionali di fine Marzo il centrocampista potrà riniziare ad allenarsi.

Dunque un recupero forse un po’ più rapido del previsto per lui che potrebbe ridare, a pieno regime, un jolly a Pioli per il suo centrocampo. Dunque Pobega potrà tornare ad aiutare presto la squadra in quello che sarà un finale di stagione piuttosto infuocato con degli obiettivi da dover centrare assolutamente.

Dopo l’ottimo inizio di stagione, le prime difficoltà sono arrivate proprio con l’aumentare degli infortuni, con la difesa che è stata senza dubbio il reparto più colpito. I risultati hanno iniziato a non arrivare e l’umore non era dei migliori. Tuttavia il peggio sembra essere passato e ora l’infermeria è quasi del tutto svuotata.

All’appello manca proprio solo Tommaso Pobega. Il giocatore italiano aveva accusato un infortunio muscolo-tendineo nella gara del 17 dicembre 2023, in occasione della vittoria interna del Milan contro il Monza per 3-0. Il centrocampista si era sottoposto ad intervento chirurgico il 21 dicembre, in Finlandia, per la riparazione del tendine del retto femorale sinistro e si avvicina al rientro in campo.