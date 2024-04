Buone notizie per il Milan: può accadere nel Derby contro l’Inter

Il Milan esulta in vista del derby, in campionato arrivano buone notizie per la squadra di Stefano Pioli

La squadra rossonera è in uno stato di forma ottimo attualmente. Stefano Pioli è riuscito a trovare la quadra giusta per chiudere al meglio la buona stagione, tuttavia ci sono ancora importanti obiettivi da raggiungere nella stagione in corso. Ora il club rossonero vanta sette vittorie di fila tra Serie A ed Europa League. Alle porte ora c’è lo scontro tutto italiano nei quarti di finale di EL, contro la Roma.

Vincere la competizione europea, mai vinta fino ad ora dal Milan, è un obiettivo concreto di questa stagione e anche il patron del club lo fa notare. Oltre a questo però c’è anche l’obiettivo qualificazione Champions League per la prossima stagione. Tutto dipenderà anche dal numero di squadre che l’Italia potrà portare alla competizione – quattro o cinque – e dipenderà anche dai risultati che le altre squadre in corsa per l’Europa otterranno in campionato. Il Milan intanto è sulla strada giusta; la notizia.

Il Milan verso la matematica qualificazione alla prossima Champions League

Ci sono ancora tanti punti importanti in palio da giocare e da conquistare e il Milan potrà presto festeggiare il traguardo stagionale. Una stagione buona quella condotta dal Milan con due giocatori in doppia cifra e tanti punti conquistati in classifica, tanti da creare un buon divario dalla terza piazza occupata dalla Juventus. Grazie alla vittoria sul Lecce ora si trova a 68 punti e prossima alla matematica qualificazione alla nuova Champions League

La compagine meneghina ora è a distanza di sicurezza dalla sesta in classifica (l’Atalanta), infatti, con ogni probabilità, il quinto posto sarà valido per l’accesso alla massima competizione europea. In caso di quinto posto utile per la Champions il Milan potrebbe “festeggiare” la qualificazione certa nel derby contro l’Inter.

Infatti qualora i rossoneri dovessero vincere contro il Sassuolo e l’Atalanta non dovesse fare bottino pieno tra Verona e Monza, a quel punto il Milan con un pareggio o vittoria contro la squadra di Inzaghi sarebbe aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League.

Tuttavia il Milan è certo di finire anche tra le prime quattro ottenendo almeno 10 punti nelle ultime sette giornate di Serie A, dove i punti totali da poter conquistare saranno appunto 21. Il “match point derby” potrebbe essere comunque valido anche nei confronti della Roma (quinta in classifica). Qualora i giallorossi dovessero ottenere massimo 1 punto tra Udinese e Bologna, la squadra di Pioli con 6 punti tra Sassuolo e Inter sarebbe certo anche di un posto tra le prime quattro.

Oltre alla rivalità cittadina e alla voglia di rinviare la festa Scudetto dei cugini nerazzurri, Leao e compagni potrebbero avere una piccola motivazione in più nella stracittadina del 22 aprile