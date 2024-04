De Rossi senza dubbio: l’annuncio in vista di Milan-Roma

Conferenza pre match di Daniele De Rossi con Paulo Dybala in vista della partita con il Milan. Di seguito sono riportate le parole del mister

Manca davvero poco all’andata dei quarti di Europa League dove il Milan di Stefano Pioli dovrà affrontare la Roma di Daniele De Rossi. La partita è in programma domani 11 aprile alle ore 21.00 in diretta da San Siro.

Un derby italiano, in Europa, dove entrambe le squadre vogliono arrivare il più lontano possibile per provare a vincere il trofeo in palio. Sia il Milan che la Roma sono reduci dal successo in serie A, per i rossoneri vittoria in casa per tre a zero contro il Lecce, mentre per i giallorossi vittoria importante per 1 a 0 contro la Lazio.

Entrambe le squadre arrivano al match di domani sera in un ottimo momento sia di forma ma anche per quanto riguarda i risultati. In campionato, la squadra di Stefano Pioli è al secondo posto con sessantotto punti, mentre la squadra di Daniele De Rossi è al quinto posto con cinquantacinque punti avendo come obiettivo quello di arrivare il prossimo anno in Champions League.

Le parole di De Rossi in conferenza stampa in vista della partita contro il Milan

Come per ogni Vigilia di partite europee, Daniele De Rossi, mister giallorosso, arrivato insieme alla squadra a Milano, ha risposto alle domande fornite della stampa attraverso la conferenza del pre partita. Insieme a De Rossi, inoltre, è presente anche il calciatore numero ventuno della Roma Paulo Dybala. Di seguito sono riportate le dichiarazioni più importanti del mister in vista della partita contro il Milan:

Sul ritorno a San Siro per Daniele De Rossi questa volta come allenatore dichiara:

“Era lo stadio che volevo rivisitare di nuovo, mi era dispiaciuto che la Roma avesse già giocato qui. Questo palcoscenico mi trasmette qualcosa di diverso, oltre all’Olimpico e alla Bombonera. Trasuda gloria, ci sono stati grandi calciatori, grande calcio. Sono contento di essere qui”

L’andata della partita sarà a Milano, mentre il ritorno a Roma. Sull’aiuto del giocare in trasferta il ritorno De Rossi afferma:

“Senza il gol in trasferta la differenza si è assottigliata, ma poi devi giocare ovunque, sia in casa che in trasferta. Devi solo preparare la partita sapendo che ce ne sono due”.

Come sta Smalling?

“Sta bene. Domani saremo senza Ndicka e Hujisen, quindi dovevo gestirlo senza rischiarlo dall’inizio”.

Su come contrastare il Milan il tecnico giallorosso risponde:

“Siamo consapevoli della forza del Milan, hanno giocatori che fanno male a chiunque. Bisogna arrivare coi tempi giusti nelle posizioni in cui i giocatori del Milan preferiscono giocare”.

Su Dybala afferma:

“Non voglio snaturarlo troppo, Non lo metterò a fare tutta la fascia con uno come Theo”

Alla domanda su cosa teme del Milan dichiara:

“Qualità dei giocatori e il loro allenatore. Conosco Pioli da tempo: ha portato punti allenando le piccole, la Lazio, poi ha vinto lo Scudetto con una qualità incredibile; si è sempre evoluto. Hanno ritrovato condizione e quando vincono giocano bene, mettono in difficoltà tutti quanti”.

Infine, conclude l’intervista affermando che è una partita alla pari: