Futuro Pioli, nulla è ancora deciso: cosa filtra in società

Ci sono ancora dei punti di domanda sul futuro in rossonero di mister Stefano Pioli: la società non ha ancora deciso.

Dopo una prima parte di stagione altalenante, condizionata dai troppi e costanti infortuni, il Milan di mister Stefano Pioli è tornato sulla cresta dell’onda in questo inizio di 2024 prendendosi buona parte della scena sia in Serie A che in Europa League. I rossoneri stanno attraversando un periodo di forma entusiasmante, sopratutto grazie alla serie di vittoria consecutive inanellate. La netta ripresa, sia in termini di numeri che di prestazioni, ha permesso ai ragazzi di Pioli di spodestare la Juventus di Max Allegri dal secondo e aggiudicarsi un pass per i quarti di finale di Europa League.

Dopo aver messo da parte la negatività, maturata da infortuni e risultati altalenanti, il Milan di mister Stefano Pioli è tornato ai vertici e lo confermano le 7 vittorie consecutive inanellate nelle ultime gare disputate tra campionato ed Europa League. Proprio giovedì alle ore 21:00, la squadra rossonera riprenderà il proprio cammino nella seconda competizione UEFA per i quarti d’andata contro la Roma di Daniele De Rossi. Una gara che mister Stefano Pioli sta preparando con estrema cura, con la consapevolezza che molto del suo futuro dipendete sopratutto dal cammino dei rossoneri in Europa. Infatti, nonostante le parole distensive e rassicuranti di Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, il futuro di Stefano Pioli non è stato ancora deciso dalla dirigenza.

Futuro di Pioli ancora incerto?



Non è stata ancora presa una decisone definitiva stando alle ultime notizie raccolte dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’. Stefano Pioli si giocherà la permanenza sulla panchina rossonero in questo rush finale, molto dipenderà principalmente dal percorso che farà il Milan in Europa League.

La voglia del Milan e di mister Stefano Pioli è quella di raggiungere la finale di Dublino per mettere in bacheca uno dei pochissimi trofei mancati nella storia del club rossonero. Al contempo, restano sempre accesi i riflettori sul campionato di Serie A, in cui la compagine lombarda ha tutte le intenzioni di chiudere stando in seconda posizione.

Ad incidere in maniera esponenziale sulla riconferma di Pioli potrebbe essere anche il prossimo derby di Milano, nel quale i rossoneri dovranno evitare ad evitare ai rivali storici dell’Inter di ottenere l’aritmetica per la vittoria dello Scudetto. Spezzare il sortilegio derby per Pioli, di fatto, sarebbe fondamentale per la sua permanenza in rossonero.

Oggi la panchina di mister Stefano Pioli è più che salda. Tuttavia, il rush finale potrebbe riservare delle pericolose insidie per il tecnico rossonero. Nell’eventualità che arrivino dei nuovi cali, l’allenatore di finirebbe nuovamente in discussione. Decisivo in un modo o nell’altro sarà il doppio confronto di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi.