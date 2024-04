Futuro Pioli, ora è cambiato tutto: la sentenza è netta

Con l’uscita di scena dall’Europa il Milan dovrà valutare molto bene il futuro della propria panchina e ora Pioli è nuovamente in bilico.

La Roma stravince il doppio scontro europeo contro i rossoneri ma non solo sul piano del gioco. La Roma vince con largo distacco sul piano mentale e il merito è tutto di De Rossi che sulla panchina giallorossa emana un’aura speciale. Diversa è la situazione sulla panchina del Milan. Con l’uscita di scena dall’Europa League non c’è più nulla che il Diavolo, in questa stagione, possa portare a casa se non la sicurezza di partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Una stagione fatta di alti e bassi dove al centro delle polemiche, alla fine dei giochi, ci si è sempre trovato Stefano Pioli. La società riponeva grande fiducia in lui e arrivare in fondo alla seconda competizione europea per importanza era un obiettivo concreto, che appariva anche alla portata del Milan. I 90 minuti di ieri sera, però, non hanno mostrato nulla di buono e il modo in cui i rossoneri hanno reagito non è bastato a salvare la situazione. Ora Pioli potrebbe davvero lasciare il Milan a fine stagione.

Milan, Pioli sul lastrico

Il tecnico rossonero non si è giocato bene le sue carte ed è stata persa una grande chance. Ora la società dovrà riflettere a fine stagione per emanare la propria sentenza.

Lo stesso Pioli lo ha ammesso con le sue parole ma ieri sera è successo ciò che nessun tifoso milanista avrebbe mai voluto vedere. Una partita importante giocata male che lascia il Milan alla deriva. Questa stagione il Diavolo la concluderà con un nulla di fatto e Stefano Pioli potrebbe esserne il sacrificato.

L’uscita troppo prematura dalla Coppa Italia, dalla Champions, i Derby mai compresi dal tecnico e ora l’uscita dall’Europa League per mano della Roma. Adesso rimane solo il Derby del 22/04 contro l’Inter dove, purtroppo, il Milan giocherà solo ritardare la festa nerazzurra.

Difatti come racconta La Gazzetta dello Sport Pioli vuole credere nel Derby ma forse la società adesso non crede più in lui. La stagione nettamente negativa portata avanti potrebbe definitivamente costare caro al tecnico emiliano. Il suo futuro sulla panchina del Milan è ormai in bilico e ora, per non aggiungere altre carne al fuoco, verrà tutto rimandato alla fine della stagione, come anche da lui ammesso:

“Il mio futuro? Con la società parleremo e tireremo le somme. Portate pazienza fino a fine campionato“.

Così si esprime il tecnico e ora, anche le sue sensazioni sul proprio futuro, forse, iniziano ad essere nettamente negative come la stagione che andrà a concludersi per il Milan.