Gabbia punta al derby: il commento verso Milan Inter

Gabbia rammaricato dopo l’eliminazione in Europa League. Il difensore del Milan lancia un chiaro messaggio all’Inter di Inzaghi nel post gara.

Termina ai quarti di finale il cammino del Milan di mister Stefano Pioli nella UEFA Europa League, è la Roma di De Rossi ad approdare alle semifinali. Dopo la sconfitta di misura subita all’andata in quel di San Siro, la formazione rossonera è andata al tappeto anche allo stadio Olimpico, rimediando un ko per 2-1.

A sbloccare il match di ritorno ci ha pensato Mancini, ancora una volta in gol contro i rossoneri, così come nella gara d’andata. A raddoppiare, invece, è stato Paulo Dybala, autore di una delle sue solite prodezze. A nulla è servito il gol del rossonero Gabbia, arrivato nel finale di gara. Al termine del match, è stato proprio il difensore del Milan a commentare la prestazione della sua squadra all’Olimpico.

Gabbia amareggiato dopo il ko

C’è rammarico in casa rossonera. Matteo Gabbia ha mostrato tutto il suo sconforto per l’eliminazione ai microfoni di Milan Tv: “Il mio gol non conta niente. C’è tanta delusione, volevamo uscire da Roma con un risultato diverso. C’è da rimboccarsi le maniche e da domani preaprare al meglio con tutta l’energia e la forza alla partita di lunedì’ che è importantissima“.

Il difensore del Milan è rammaricato per il ko: “Ci aspettavamo tutto e l’avevamo preparata nel modo migliore possibile. C’è la delusione perché volevamo fare qualcosa di diverso. Complimenti a loro“.

Sulla mancata lucidità avuta negli ultimi metri: “Abbiamo creato, soprattutto dal trentesimo in poi. Oggi è andata così ed è inutile dire che potevamo fare più gol. Ormai questa è passata e dobbiamo guardare alla prossima“.

Matteo Gabbia si è soffermato anche sull’imminente derby di Milano, in programma lunedì sera. Il difensore rossonero ha lanciato un chiaro messaggio ai rivali storici dell’Inter: “Una partita fondamentale e faremo tutto il possibile. Metteremo il cuore in campo“.