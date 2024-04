Il Milan beffa l’Inter, record negato: è successo quest’oggi

Con la vittoria ottenuta oggi dal Milan i rossoneri rovinano la festa all’Inter. La notizia riguarda lo Scudetto.

L’Inter in questa stagione avanza a ritmi elevati e nessun’altra squadra in Serie A è stata capace di rendere difficile il lavoro a Simone Inzaghi. Ci stava riuscendo la Juventus che però nel tempo ha calato di molto il suo rendimento. Ora però sembra essere rinato il Milan che nelle ultime giornate è migliorato nettamente e con le sette gare vinte di fila rialza la propria asticella.

I rossoneri oggi hanno conquistato tre punti importanti contro il Lecce con i gol pesanti di Leao, Pulisic e Giroud. Il Milan tuttavia grazie alla vittoria ottenuta questo pomeriggio ha inguaiato la festa ai cugini dell’Inter. Sono molti infatti i tifosi rossoneri che, utopicamente, sperano in una vittoria del titolo all’ultima giornata. Però con i tre punti conquistati a San Siro evitano di far raggiungere un record all’Inter e si tratta del numero di giornate di anticipo con cui si conquista lo Scudetto.

L’Inter beffata dal Milan

La notizia arrivata ai tifosi nerazzurri, oggi, non è stata ben gradita dato che il Milan ha rovinato le feste anticipate dell’Inter.

La squadra di Simone Inzaghi si allunga sempre di più verso lo Scudetto e la seconda stella. Una squadra veramente irraggiungibile in questo campionato che ha lasciato terra bruciata dietro di sé. Nessuna altra squadra è risucita a stare a livello dei nerazzurri in questa stagione in Serie A.

Difatti la squadra di Inzaghi in questa stagione poteva ipoteticamente festeggiare un record: quello della vittoria dello Scudetto con sei giornate d’anticipo. Tuttavia la squadra nerazzurra non potrà festeggiare questo record perché a rovinare la festa è proprio il Milan con la sua vittoria odierna.

Grazie alla vittoria ottenuta sul Lecce la squadra di Pioli infatti rimanda di qualche giorno la festa Scudetto dell’Inter. Sul calendario ora è fissata la data del Derby al giorno 22/04 poiché è lì che l’Inter potrebbe festeggiare lo Scudetto, ma con cinque giornate di anticipo e non sei come sperato dal club e da tutti i suoi tifosi.

Tra le altre squadre il formidabile Napoli di Spalletti della scorsa stagione ha conquistato il titolo finale a ben cinque giornate dalla fine eguagliando ad esempio la Juventus nel 2018/19. l’Inter così raggiungerebbe i partenopei in questa classifica ma non ci sarà nessun record dato che l’obiettivo sei giornate è stato rovinato proprio dai cugini rossoneri.