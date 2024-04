Materazzi provoca il Milan sui social: tifosi infuriati

L’ex Inter, Marco Materazzi, lancia una frecciatina al Milan in vista del derby, scatenando la furia dei rossoneri.

È già clima derby. Manca ormai poco all’imminente derby stracittadino tra le due rivali storiche di Milano, in programma lunedì 22 aprile alle ore 20:45. Tuttavia, l’atmosfera che si sta creando intorno all’ambiente proietta già al tanto fatidico scontro tra due acerrimi rivali, dove proprio l’Inter di Simone Inzaghi potrebbe aggiudicarsi l’aritmetica vittoria dello Scudetto. L’obiettivo del Milan in vista del derby sarà principalmente uno: evitare che i nerazzurri festeggino la conquista della seconda stella proprio nel giorno del derby.

Ma prima di proiettarsi alla sfida contro gli acerrimi rivali dell’Inter, la squadra rossonera di mister Stefano Pioli avrà due match a cui dedicarsi in maniera determinata per proseguire la propria corsa sia in campionato che in ambito continentale. Il Milan domani sera alle ore 21:00 sarà chiamato a rispondere presente sul rettangolo verde di San Siro per il primo round dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. In seguito, i rossoneri sono attesi in Emilia per la sfida col Sassuolo, in programma domenica 14 aprile. L’Inter di Inzaghi, essendo uscita dalle coppe, prima del derby dovrà affrontare un solo impegno, quello interno col Cagliari. Al derby manca poco e a far divampare ancor più gli animi ci ha pensato l’ex Inter, Marco Materazzi, con una provocazione all’indirizzo del Milan tramite i social network.

Materazzi provoca il Milan

L’Inter di mister Simone Inzaghi si avvicina a grandi passi verso la vittoria aritmetica dello Scudetto, lo scopo del Milan di Stefano Pioli sarà quello di evitare che ciò avvenga proprio nel derby. L’attesa sale tra i tifosi, ma anche tra gli ex calciatori che hanno vissuto la rivalità tra le due squadre di Milan, come Marco Materazzi.

L’ex Inter, attraverso il proprio account Instagram, ha voluto lanciare una vera e propria provocazione all’indirizzo dei rivali storici del Milan, facendo infiammare ancor più gli animi in vista del derby. Marco Materazzi ha suscitato l’ira del popolo rossonero con un post che raffigura i suoi compagni che intonano il coro ‘La capolista se ne va’.

Inoltre, l’ex calciatore dell’Inter ha usato il momento social per fare anche un chiaro riferimento al 22 aprile del 2007, data in cui i nerazzurri, allora guidati da Mancini, vinsero 2-1 col Siena vincendo il 15esimo Scudetto. In quella partita, proprio Marco Materazzi fu assoluto protagonista siglando una doppietta.