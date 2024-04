“Mi voleva il Milan”, la rivelazione dell’ex promessa del calcio spiazza i tifosi

Un ex promessa del calcio mondiale ha rilasciato un’intervista in cui, tra i vari temi trattati, si parla anche di un corteggiamento da parte del Milan.

Nella passata estate il mercato del Milan ha rivoluzionato il reparto di centrocampo. Dopo la cessione illustre di Sandro Tonali al Newcastle, la dirigenza rossonera ha battuto tre colpi in mediana: Musah, Loftus-Cheek e Reijnders. Mentre lo statunitense appare ancora da sgrezzare, l’impatto con la Serie A dell’ex Chelsea e dell’olandese è stato superlativo. L’inglese è una delle armi in più del Diavolo. Grazie anche ai suoi muscoli e alla stazza, il numero 8 è utilizzabile in qualsiasi zona del centrocampo, da mediano a trequartista.

Anche l’ex AZ Alkmaar è andato ben oltre le aspettative con performance di grande equilibrio e qualche ottimo inserimento in zona gol. A proposito di Reijnders, un ex compagno del numero 14 è tornato qualche anno più indietro, quando il Milan si era fatto avanti per acquistarlo. Si tratta di Riechedly Bazoer. Il centrocampista dell’AZ ha svelato un retroscena di mercato a gianlucadimarzio.com:

“Quando ero all’Ajax e decisi di andarmene. C’erano tanti club a volermi, tra questi il Milan ma anche la Juventus. Però anche qui parliamo di 7-8 anni fa”.

Bazoer si racconta: “Il Milan mi voleva”, poi l’elogio a Reijnders

Il 27enne originario di Curaçao ha rivelato il gradimento verso il club rossonero:

“Mi sarebbe piaciuto molto perché il Milan è un club gigante. E poi tanti olandesi hanno vestito quella maglia. L’ultimo a fare quel grande passo è stato Tijjani Reijnders. Ma ho zero rimpianti”.

E proprio su Reijnders, l’anno scorso compagno di squadra nella squadra olandese, Bazoer si è espresso. Di seguito l’elogio al classe ’98 milanista:

“Ho giocato un solo anno con lui e vedo che sta facendo bene al Milan. Tijjani è un bel giocatore e l’ha dimostrato sia all”Alkmaar che in Italia. È un centrocampista fortissimo, con caratteristiche da box to box. Sa difendere, fa gol e poi corre tantissimo. È il profilo ideale per il Milan“.

Il classe ’96 ha rincarato la dose sulle qualità di Reijnders:

“Essendo un centrocampista moderno con qualità da box to box e dal gol facile io credo che Reijnders abbia tutto per la Premier League. A quale allenatore non piacerebbe un giocatore come lui?”.

Pochi anni fa Bazoer era additato come futuro crack del panorama calcistico europeo, tanto da attirare l’attenzione di società prestigiose come il Milan. Aspettativa e realtà ed non sono andate di pari passo, sebbene il diretto interessato abbia rivelato di non avere rimpianti e di essere felice con i Kaaskoppen.