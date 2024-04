Milan, brutta tegola per Pioli: salterà la sfida con la Roma

Brutte notizie dall’infermeria del Milan. Il giocatore rossonero non recupera per la sfida di Europa League contro la Roma.

È di nuovo tempo di Europa League per il Milan di mister Stefano Pioli. Dopo la vittoria in campionato contro il Lecce, settima consecutiva (quinta di fila in Serie A), la squadra rossonera si prepara al meglio per arrivare pronta all’appuntamento dal sapore continentale con la Roma di Daniele De Rossi. Il Diavolo scenderà in campo giovedì alle ore 21:00 per quello che sarà il primo round dei quarti di finale di Europa League, in programma allo stadio San Siro.

La squadra allenata da mister Stefano Pioli sta lavorando intensamente sui campi di Milanello. Il gruppo rossonero ha ripreso gli allenamenti nella giornata di ieri, dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico di Parma come premio per la vittoria ottenuta in casa contro il Lecce. Il Milan è tornato a lavorare caratterizzando l’ultima seduta di lavoro con esercitazioni tecniche, sessioni aerobiche e partitella a campo ridotto. Gli allenamenti di oggi e domani saranno indicativi per Stefano Pioli in vista della Roma. Tuttavia, dall’ultima sessione di lavoro, il Milan ha tratto una notizia tutt’altro che incoraggiante. A preoccupare ai rossoneri è lo stato fisico di Malick Thiaw.

Brutte notizie dall’infermeria per Pioli

Sono arrivate delle pessime notizie per mister Stefano Pioli. Oltre a Tomori, che non ci sarà con la Roma per squalifica, il Milan arriverà alla sfida di giovedì privo anche di Malick Thiaw. Le condizioni del difensore tedesco non sono buone e di fatto, quasi sicuramente, salterà il primo match dei quarti di Europa League.

Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport, il difensore rossonero nella giornata di ieri ha effettuato una seduta differenziata. Malick Thiaw è alle prese con una fascite plantare, fastidio che lo disturba da qualche giorno. Si tratta di un problema non di poco conto, infatti il difensore sarà costretto a saltare la sfida di giovedì. Una brutta tegola per Pioli, considerando già l’assenza di Tomori.

Viste le indisponibilità di Tomori e Thiaw, le scelte del tecnico rossonero per la sfida con la Roma sono limitate, almeno per quanto riguarda la retroguardia. La difesa a quattro sarà composta da Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez, con Maignan a difesa della porta. Mentre in cabina di regia, molto probabilmente, ci saranno Bennacer e Reijnders. Sugli esterni d’attacco Pulisic e Leao, con il ritorno di Loftus-Cheek sulla trequarti dopo l’assenza per squalifica contro il Lecce. In attacco pochi dubbi per Pioli, ci sarà Giroud.