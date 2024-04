Milan che novità per il 2024/25: svelata la maglia speciale

Novità in casa Milan in vista della prossima stagione di Serie A. Sono stati svelati alcuni dettagli della nuova maglia: ecco le particolarità.

Il Milan si sta preparando per la prossima stagione e iniziano a trapelare delle novità riguardo la maglia da gioco. Intanto, però, i rossoneri devono prima portare al termine questa stagione che li vede impegnati soprattutto in Europa League. Giovedì a San Siro arriverà la Roma per i quarti in un euroderby che si prospetta ricco di emozioni. Il Milan vuole vincere il torneo, così come i giallorossi, ma per farlo servirà una prestazione super per gli uomini di Pioli che dovranno fare di tutto se vogliono conquistare il pass per la semifinale.

La situazione in campionato sembrerebbe ormai delineata: secondo posto alle spalle dell’Inter prossimo al titolo di campione d’Italia. L’unica cosa da evitare, soprattutto per i tifosi, sarebbe quella di far vincere matematicamente lo scudetto ai cugini nerazzurri nel giorno del derby in programma tra due settimane. Un’ipotesi che potrebbe concretizzarsi se si dovessero verificare delle combinazioni. L’obiettivo di quest’anno resta l’Europa League e poi solo a fine stagione si penserà alla prossima. Per quanto riguarda quest’ultima, intanto, sarebbero state rivelate delle novità sulla prossima maglia.

Novità sulla terza maglia del Milan per la stagione 2024/2025

Ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la terza maglia del Milan per il prossimo campionato. Le novità arrivano direttamente da Footy Headlines che fa ipotizzare il ritorno del colore grigio riprendendo la terza divisa della stagione 2003/2004. La tonalità del grigio dovrebbe essere più moderna e dovrebbe essere accompagnato da un verde menta. Un colore che non rievoca solo ricordi passati ma anche quello usato spesso per le maglie dei portieri rossoneri.

Il grigio potrebbe essere una sorta di buon auspicio per il Milan. Nella stagione 2003/2004, infatti, i rossoneri hanno vinto il campionato di Serie A e sono arrivati ai quarti di Champions League con Carlo Ancelotti in panchina. L’obiettivo del Diavolo per il prossimo campionato sarà proprio quello di ritornare sul tetto d’Italia vincendo il ventesimo scudetto della storia del club.

Grandi campioni hanno indossato la divisa con il colore grigio quell’anno: Kakà, Maldini, Ševčenko, Pirlo, Cafu, Nesta e tanti altri. Da allora molte cose sono cambiate ma la voglia di vincere sia in Italia sia in Europa è sempre la stessa. Salvo sorprese, dunque, la nuova terza maglia del Milan sarà prevalentemente grigia con qualche particolarità in verde menta.