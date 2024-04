Il Milan è pronto all’assalto. Joshua Zirkzee apre la porta alla società rossonera: il diavolo prepara l’affondo.

Il Milan si prepara a colmare il vuoto che lascerà a fine stagione Olivier Giroud. Con l’addio del francese, sempre più verso la MLS, la società lombarda si vede costretta ad intensificare le proprie ricerche per quello che sarà il prossimo centravanti a rappresentare i colori rossoneri. In questo senso, gli uomini di mercato del Milan starebbero muovendo significativi. Sono molti i giocatori finiti nel radar della compagine lombarda. Il club rossonero starebbe continuando a tenere sotto osservazione profili come Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille e Serhou Guirassy dello Stoccarda.

Una delle prime scelte del Milan è proprio l’attaccante emergente del Bologna, Joshua Zirkzee. La società rossonera avrebbe messo il centravanti olandese in cima alla lista dei prossimi obiettivi di mercato. Per Zirkzee, il club emiliano sarebbe pronto a chiudere una cifra che si aggiri intorno ai 60 milioni di euro. Somma che il Milan avrebbe intenzione di abbassare con l’inserimento di una contropartita tecnica. La trattativa potrebbe prenderà la giusta strada per il Milan sopratutto perché le intenzioni dell’attaccante ex Bayern Monaco sembrano apparire molto chiare.

Il piano del Milan per arrivare a Zirkzee

Joshua Zirkzee è uno degli oggetti del desiderio del club rossonero. Il Milan starebbe studiando un piano molto dettagliato per cercare di arrivare a mettere le mani sul centravanti del Bologna. La società lombarda vede in lui il degno erede di Olivier Giroud, esperto attaccante che saluterà il Milan dopo tre anni per volare negli Stati Uniti.

La trattativa tra Milan e Bologna non è ancora iniziata, ma la volontà di Joshua Zirkzee sarebbe molto limpida. L’attaccante olandese vorrebbe continuare la sua carriera nel campionato di Serie A. Questo potrebbe fungere come un notevole punto a favore per la società rossonera, che sarebbe pronta ad abbassare la cifra richiesta dal Bologna per il trasferimento di Zirkzee. Per provare ad abbassare le pretese del club rossoblù, il Milan sarebbe disposto ad inserire nell’affare il cartellino di Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero attualmente in prestito proprio al Bologna.

Alexis Saelemaekers sta convincendo il Bologna di Thiago Motta con prestazioni di ottimo livello, non a caso la società emiliana sarebbe disposta ad esercitare l’opzione legata al riscatto che è di 10 milioni. Dato le intenzioni della compagine emiliana, il Milan vorrebbe inserirlo nella trattativa per Zirkzee, in modo da abbassare la cifra del Bologna a 50 milioni. Tuttavia, in caso di qualificazione in Champions League, non è escluso che il club rossoblù proverà prova a trattenere il giocatore olandese per almeno un altro anno.

Il Milan sarebbe il primo club scelto da Zirkzee per il dopo Bologna, accantonando l’idea di ritornare al Bayern Monaco, club che con 40 milioni potrebbe esercitare l’opzione di riacquisto del giovane centravanti. Sulle tracce dell’attaccante restano anche diversi club della Premier League, tra cui Manchester United e Arsenal.