Milan, la firma è vicinissima: che gioia per Pioli

Dopo un avvio di stagione non troppo convincente, il rossonero è pronto al rinnovo di contratto con il club: le ultime da Casa Milan.

Il Milan di Stefano Pioli si appresta ad affrontare un mese di aprile piuttosto intenso: sabato 6 aprile arriva a San Siro il Lecce, che non lascerà vita facile ai rossoneri considerata la necessità di fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La prossima settimana, invece, sarà la volta dell’andata dei quarti di Europa League, contro la Roma.

Il ritorno si giocherà 7 giorni più tardi, all’Olimpico. Nel mezzo, la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il mese si chiuderà con due big match, prima contro l’Inter, partita che può valere lo Scudetto dei nerazzurri, e poi contro la Juventus.

Il tecnico Stefano Pioli può comunque contare su quasi tutti i suoi giocatori: Kjaer e Bennacer, infatti, sono totalmente recuperati, mentre nelle prossime settimane rientrerà in rosa anche Pobega. L’unico indisponibile per tutto il mese di aprile sarà Kalulu, out per una distrazione al collaterale. Aprile sarà dunque un mese fondamentale per il club rossonero, che ha la possibilità di proseguire il cammino europeo e confermare il secondo posto in classifica nel campionato italiano.

Calciomercato, il rossonero verso il rinnovo: le ultime

In casa Milan non si guarda solo al finale di stagione, ma la dirigenza rossonera sta già programmando la prossima stagione: l’incognita numero uno è sicuramente la conferma o meno di Pioli sulla panchina rossonera. Mentre il diavolo sa già che dalla prossima stagione dovrà fare a meno di Olivier Giroud, che lascerà Milano e volerà negli USA. Nelle ultime ore, inoltre, è giunta notizia che un calciatore rossonero è in dirittura d’arrivo per il rinnovo con il club: si tratta di Luka Jovic.

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, infatti, la società rossonera è disposta a prolungare il prestito del calciatore serbo, in prestito dalla Fiorentina. Dopo un avvio di stagione poco convincente, infatti, l’attaccante rossonero in questa seconda parte di stagione si sta rivelando un’ottima alternativa all’attaccante francese, grazie anche ai suoi gol decisivi.

Jovic rappresenta per il Milan un’ottima alternativa ad una prima punta, che attualmente non si sa ancora chi sarà: come citato prima Giroud lascerà il Milan, con i rossoneri che hanno messo gli occhi su Zirkzee. Se in un primo momento Jovic sembrava destinato a tornare a Firenze, ora la sua permanenza a Milano può essere rinnovata: questo finale di stagione potrà decretare le sorti dell’attaccante serbo.