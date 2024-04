Milan-Roma, Bennacer in conferenza: “Più forti della squadra dello Scudetto”

Ismaël Bennacer parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi.



Confermare quanto di buono creato in queste ultime gare. Il Milan di mister Stefano Pioli non ha alcuna voglia di fermarsi, sopratutto in vista del primo round dei quarti di finale di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi. La squadra rossonera vuole sfruttare l’ambito match continentale per proseguire senza freni il proprio cammino europeo e allungare ancor più la striscia di vittorie. I ragazzi di Pioli si proiettano alla gara interna di domani, con calcio d’inizio alle ore 21:00, forti di sette vittorie consecutive. Un trend che il Milan vuole consolidare a San Siro contro la Roma. Alla vigilia della sfida ha parlato Ismaël Bennacer, che ha preso parte alla conferenza pre gara insieme a mister Stefano Pioli.



Vigilia di Milan-Roma: le dichiarazioni di Bennacer

Bennacer esordisce in conferenza stampa sottolineando l’importanza della partita di domani: “Domani abbiamo una partita tra le più importanti della stagione. Siamo pronti ci siamo preparati bene mentalmente e fisicamente. Sarà una bella sfida, una partita importante”.

Poi, alla domanda sul confronto tra questo Milan, in ottima forma con 5 vittorie consecutive in Serie A, e quello dello Scudetto, l’algerino risponde: “É un Milan diverso ma per me anche più forte. Abbiamo giocatori diversi che hanno molta qualità, abbiamo più esperienza, abbiamo spirito diverso, sul campo ognuno muore per l’altro”.

Gli è stato poi chiesto se, con il Ramadan sia cambiato qualcosa nell’ultimo mese. Bennacer ha risposto ringraziando Stefano Pioli e lo staff per l’aiuto. Ha aggiunto poi che ora sarà meglio perché potendo bere e mangiare avrà più energie, anche se “Durante il Ramadan ho fatto dati che non avevo mai fatto prima”.

L’algerino ha chiuso l’intervista parlando del recupero dal grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per molto tempo. “Sto tornando, sento che non sono ancora al 100% ma lavoro di giorno in giorno per essere al top. Non è facile tornare da un infortunio grave ma provo e do tutto sul campo”.