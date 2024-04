Milan, trovato l’erede di Maignan: concorrenza spietata

Milan, incertezza sul futuro di Mike Maignan. Occhi puntati su un giovane portiere per sostituire il francese.

Anche se mancano quasi due mesi al termine della stagione, con il Milan di Stefano Pioli che vuole confermare il secondo posto, essendo attualmente a +6 dalla Juventus, e provare a vincere l’Europa League, nella quale affronteranno domani la Roma per l’andata dei quarti di finale, la società si sta già muovendo per il calciomercato estivo.

Nei prossimi mesi, infatti, si proverà a migliorare alcuni reparti della rosa. Il club rossonero cercherà sicuramente un nuovo attaccante, visto il probabile addio di Olivier Giroud in direzione Los Angeles, per il quale sta già osservando diversi giocatori da tempo: su tutti spiccano sicuramente Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna autore di 10 gol e 4 assist in questa Serie A e Viktor Gyökeres, giocatore dello Sporting Lisbona con 22 gol e 10 assist in 26 presenze in campionato.

C’è anche incertezza sul futuro di Stefano Pioli. L’allenatore del Milan, nonostante sembrava aver scacciato le voci che a inizio stagione lo vedevano in uscita grazie ai recenti buoni risultati, sembra ancora in bilico riguardo la guida tecnica della prossima stagione. Nelle ultime ore, infatti, circolano diverse voci su Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio, che sembra il papabile sostituto di Pioli per la prossima stagione.

Milan, incertezza per il futuro di Maignan: scelto il sostituto

Mike Maignan ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026. Si fatica a trovare l’intesa per il rinnovo di contratto del francese, al Milan dall’estate del 2021. L’estremo difensore si è reso protagonista di una grande stagione nella vittoria della Serie A 2021/22 grazie alle sue ottime prestazioni.

Nelle successive due stagioni non ha mantenuto gli standard della prima, a causa anche di diversi infortuni che l’hanno tenuto lontano dai pali facendogli saltare molte partite. L’incertezza del suo rinnovo porta il Milan a cercare eventuali sostituti del francese e sembra che la società abbia messo gli occhi su un portiere molto giovane che non gioca nei top 5 campionati europei.

Secondo il canale Sportime, Moncada, caposcout del Milan, sarebbe stato in Grecia per visionare Dominik Kotarski, portiere croato classe 2000 che milita nel Paok. L’estremo difensore nella scorsa estate aveva l’interesse del Bayern Monaco però poi non si è fatto nulla.

I rossoneri lo giudicano adatto per essere il post-Maignan, qualora il portiere francese dovesse abbandonare il club quest’estate o il prossimo anno. C’è sicuramente la concorrenza di moltissime squadre europee, ma con una buona offerta potrebbe accaparrarselo il Milan.