“Non lo salva nessuno, resta solo in un caso”: durissima sentenza su Pioli

Stefano Pioli è stato oggetto di analisi da parte di un ex giocatore e tecnico, che non si risparmia nei confronti del tecnico rossonero

Pioli meriterebbe di rimanere al Milan? Questo è il dubbio che attanaglia tifosi e opinionisti, in quanto la figura del tecnico rossonero è stata spesso nell’occhio del ciclone. Allo stesso modo, dopo la scalata effettuata dal Milan, che è riuscito ad agguantare il secondo posto in classifica (grazie anche ai passi falsi della Juventus), l’idea di una sua ipotetica permanenza sulla panchina rossonera è ritornata in auge.

Pioli o non Pioli per la prossima stagione? Da un lato è chiaro che ormai il ciclo del tecnico rossonero sembra essersi quasi concluso, dall’altro non si può negare che il Milan sta facendo bene.

Inoltre, bisogna valutare anche quelli che saranno i nomi papabili per sostituire l’allenatore sulla panchina rossonera. Sul futuro di Pioli, ha le idee chiare Massimo Bonanni, che in un ipotetico “Pioli in o out” ritiene che ormai il tecnico sia destinato a salutare il Diavolo e a fare le valigie.

Bonanni duro su Pioli: “Se vince l’Europa League rimane, altrimenti non lo salva nessuno”

Massimo Bonanni, a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha espresso il proprio parere circa il futuro di Stefano Pioli. L’ex calciatore e tecnico ha dimostrato di avere le idee chiare sull’ipotetico futuro del tecnico rossonero, che sembra ormai destinato a separarsi dal Milan, a meno che non giunga l’Europa League.

Queste le sue parole: “L’umore dei tifosi vale tantissimo, e far partire un’altra stagione con un tecnico che non piace alla piazza può incidere. Secondo il mio parere, se vince l’Europa League rimane, altrimenti non lo salva nessuno, nonostante stia facendo comunque qualcosa di buono“.

A detta di Bonanni, dunque, Pioli non piace ai tifosi rossoneri, e una sua eventuale permanenza in rossonero potrebbe creare malcontento. Inoltre, Pioli potrebbe avere modo di restare al Milan ad un’unica condizione: vincere l’Europa League. Anche in quel caso, però, non sarà affatto semplice proseguire il proprio cammino.

Ad aspettare il Diavolo, infatti, per i quarti di finale, c’è la Roma, che sta vivendo uno straordinario periodo di forma dopo l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi. Chi riuscirà a strappare un pass per le semifinali della competizione, tra i due, non è facile da pronosticare, ma entrambi i tecnici faranno in modo di regalare due grandi pagine di calcio giovedì 11 aprile e giovedì 18.