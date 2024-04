Pioli esulta, recupero a sorpresa dall’infermeria: torna per Milan-Roma

Ottime notizie per il tecnico rossonero in vista del prossimo fondamentale impegno di Europa League. Il giocatore si è allenato in gruppo

Giorni di preparazione per il Milan che ha il mirino puntato verso l’entusiasmante derby italiano di Europa League, in programma giovedì alle ore 21. In occasione del primo atto dei quarti di finale della competizione, i rossoneri ospiteranno la Roma di Daniele De Rossi, una delle formazioni più in forma dell’intero panorama europeo. A San Siro è previsto un incontro di grandissimo spettacolo, Milan e Roma vivono due splendidi momenti e sono pronte a darsi battaglia dal primo all’ultimo istante di gioco.

Per gli uomini di Stefano Pioli sarà molto importante assicurarsi un buon vantaggio in vista della gara di ritorno: i giallorossi, infatti, incutono timore, soprattutto all’Olimpico. L’obiettivo del Diavolo è quello di riuscire ad alzare la coppa. L’Europa League è ancora assente nel ricco palmares meneghino. La palla passa al tecnico milanista, chiamato a preparare il doppio confronto nel migliore dei modi con invenzioni tattiche che possano mettere in crisi lo scacchiere romanista. Bisognerà prestare grande attenzione alla fase difensiva, la Roma dispone di calciatori offensivi dall’elevato coefficiente tecnico che possono cambiare il match da un momento all’altro. Proprio in merito alla difesa del Milan, sono in arrivo ottime notizie: il calciatore ha finalmente recuperato.

Milan, Malick Thiaw torna in gruppo

Manca sempre meno all’infuocato duplice incontro tra Milan e Roma che determinerà l’accesso alle semifinali di Europa League. I rossoneri disputeranno la prima gara tra le mura amiche di San Siro, sarà decisivo l’appoggio del pubblico di fede milanista.

Intanto è arrivata una buona notizia per i tifosi del Diavolo poiché Malick Thiaw è ritornato ad allenarsi in gruppo. La fascite plantare – annunciata da Pioli nel post partita di sabato – sembra essere ormai alle spalle. Il talentuoso centrale difensivo si appresta a rientrare per la grande gara che segnerà gran parte della stagione del Milan.

Ottima notizia per il tecnico rossonero che, probabilmente, potrà contare anche sul classe 2001. Le imminenti sessioni di allenamento pre Roma determineranno l’andamento dell’annata meneghina che, in caso di raggiungimento della finale, potrebbe ricevere voti ancora più alti.

L’unico rammarico è dato dalla cocente eliminazione nei gironi di Champions League, disputati in maniera egregia dallo scacchiere lombardo che ha tenuto fronte a big club dal calibro di Paris Saint Germain, Borussia Dortmund e Newcastle United. D’altra parte, non c’è tempo per piangere sul passato: tra poco sarà il momento di Milan Roma.