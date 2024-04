Reijnders manda un messaggio a Pioli, l’ha detto in diretta su Loftus-Cheek e Pulisic

Tre reti e il Milan va. I rossoneri mandano k.o. il Lecce. Nel post partita Reijnders ha mandato un chiaro messaggio a Pioli.

Un ottimo Milan manda un messaggio forte alla Roma in vista dell’Euroderby di giovedì. La truppa di Pioli blinda il secondo posto con un netto 3-0 ai danni dal Lecce. Pulisic, schierato nell’inedito ruolo di trequartista, stappa la gara con un gran sinistro. Raddoppia Giroud che colpisce di testa su corner di Adli.

Il centrocampista, in stato di grazia, sigla anche l’assist per il 3-0 firmato in contropiede da Rafael Leao. È la rete che mette in cassaforte il match e che porta il Diavolo a +9 sulla Juventus. Ora viene il bello, l’Europa League è alle porte.

Milan sul velluto: Reijnders lancia la sfida alla Roma

Tijjani Reijnders ha espresso il suo entusiasmo ai microfoni di DAZN come di seguito:

“È stata una grande partita, che è diventata più semplice dopo il rosso. Ci siamo goduti il pomeriggio soleggiato anche grazie alla nostra tifoseria”.

La gara odierna ha visto un cambio alle spalle di Giroud. Fuori Loftus-Cheek e Pulisic schierato come trequartista. Una rotazione su cui l’olandese ha affermato quanto segue:

“Cambia un pochino giocare con Loftus-Cheek e Pulisic, ma per come giochiamo alla fine le cose si sistemano. Abbiamo occupato bene gli spazi. Christian ha fatto bene anche in fase difensiva”.

La mente ora è rivolta all’andata dei quarti di Europa League contro la Roma. Il Diavolo arriva al doppio confronto in un buon momento, come sottolineato anche da Reijnders: