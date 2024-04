“Sognare lo Scudetto si può”: Milan, il pensiero di Graziani fa discutere

Ciccio Graziani crede ancora nel ribaltone del Milan di Stefano Pioli per la corsa Scudetto: le sue dichiarazioni fanno discutere.

Il Milan di mister Stefano Pioli sta vivendo un momento di grande positività, sia sul piano delle prestazioni che in termini di numeri. Dopo una prima parte di stagione travagliata, viziata dai troppi infortuni, la squadra rossonera è tornata a far parlare di sé, prendendosi una buona parte della scena sia in Serie A che in Europa League. In questo momento della stagione, la formazione allenata da Pioli si vede attualmente seconda in classifica e con un quarto di finale da giocare contro la Roma di Daniele De Rossi. I rossoneri si avvicinano al primo round contro i giallorossi, in programma giovedì a San Siro, forti di sette successi consecutivi, striscia di vittorie che conferma in maniera netta il momento del Milan.

Gli obiettivi in casa Milan sembrano essere chiari: blindare il secondo posto e raggiungere la finale del torneo continentale. Tuttavia, c’è chi crede ancora in un possibile ribaltone nella corsa Scudetto, il che sarebbe sorprendente visto il margine di vantaggio che la capolista Inter si è costruita dalle dirette inseguitrici. L’ex giocatore della Serie A, nonché campione del mondo con la nazionale italiana, Ciccio Graziani non ha escluso il Milan di Pioli dalla corsa Scudetto, seppur il vantaggio dei nerazzurri sia considerevole dai rivali storici.

Graziani non esclude il Milan dalla corsa Scudetto

Ciccio Graziani crede ancora in quella che sarebbe una sorprendente rimonta da parte del Milan di mister Stefano Pioli. L’ex calciatore tiene in considerazione ancora i rossoneri per la corsa Scudetto. Graziani lo ha dichiarato in occasione dell’ultima puntata del programma Mediaset XXL, destando attenzione e dibattiti principalmente sui social network. Nel corso della trasmissione, Graziani ha parlato dell’ottimo momento del Milan e della possibilità di una remuntada rossonero per il titolo di campione d’Italia della Serie A.

I punti di vantaggio dell’Inter di mister Simone Inzaghi sono notevoli e le partite da giocare restano pressoché poche, al Milan servirebbe una vera e propria impresa per spodestare i rivali storici, ma anche un harakiri da parte della squadra nerazzurra. Un remuntada difficile soprattutto se si considera che i rossoneri sono impegnati anche sul fronte Europa League. Tuttavia, Ciccio Graziani crede ancora nel Milan per lo Scudetto: “Il Milan non è ancora tagliato fuori, la matematica non c’è ancora. Sognare non costa nulla, avere l’ambizione di pensare che potrebbe succedere ok ma sempre rimanendo con i piedi per terra”.

Ciccio Graziani ci crede: “Anche perché quest’Inter quest’anno non lascia spazio a questi pensieri. Vediamo dopo Udinese-Inter, ma i nerazzurri comunque hanno quasi 4 partite di vantaggio. 14 punti sono recuperabili, mai dire mai anche se l’Inter quest’anno ne ha persa una sola finora. C’è un derby di mezzo”.