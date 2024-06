Dal Milan alla Lazio, colpo di scena: cessione in arrivo

La tratta Milano-Roma potrebbe avere presto un nuovo cliente. La cessione potrebbe arrivare in questa sessione di calciomercato.

C’è grande attesa per quelle che saranno le prime mosse del Milan sul calciomercato estivo. Di certo la dirigenza rossonera deve agire in fretta per evitare che altri club, Juventus su tutti, si impossessino dei pallini designati da Furlani, Moncada e Ibrahimovic.

I vertici societari avranno presto colloqui intensi con Fonseca per capire ciò che l’allenatore portoghese ha in mente per la rosa 2024/2025. Al momento tutti gli occhi sono puntati su Joshua Zirkzee. Le commissioni all’agente Kia Joorabchian giocano un ruolo fondamentale.

Per cercare di monetizzare, in via Aldo Rossi si stanno cercando possibile uscite particolarmente onerose. Una di queste è già andata in porto, con 22 milioni di euro versati dall’Atalanta nelle casse rossonere per Charles De Ketelaere. Al momento i principali indiziati all’addio appaiono color che hanno vissuto la passata stagione in prestito. Tradotto: Alexis Saelemaekers e Daniel Maldini.

Il belga, non riscattato dal Bologna di Vincenzo Italiano, non ha disfatto la valigia. Secondo quanto affermato dal “Corriere della Sera”, invece, il figlio d’arte avrebbe ricevuto particolari avance dalla Lazio del neo tecnico Marco Baroni.

Cessioni Milan, la Lazio sulle tracce di Daniel Maldini: Lotito ci prova

Il trequartista è reduce da un’ottima esperienza a Monza agli ordini di Raffaele Palladino, nettamente superiore rispetto ai quattro mesi in prestito trascorsi ad Empoli. Se in Toscana il classe 2001 ha disputato 262 minuti senza mai incidere, in Brianza 326 istanti colmati con tante ottime cose. Malgrado la condizione fisica non ottimale nel corso dell’annata, Maldini ha totalizzato quattro reti (di cui una fantastica su punizione contro il Cagliari) e un assist in undici presenze.

Daniel, con ogni probabilità, tornerà a Milanello per il ritiro di luglio. Ma, a meno di sorprese, dovrebbe accasarsi altrove. Addirittura, pochi giorni fa il “Messaggero” ha svelato la possibilità di uno scambio di prestiti tra il Diavolo e il club di Lotito, che potrebbe portare il figlio di Paolo nella Capitale e Gustav Isaksen sotto la Madonnina. Ipotesi ovviamente da verificare, ma Lazio non è l’unica ad aver chiesto informazioni sul 22enne trequartista.

Anche il Torino e la Fiorentina, ora allenata dal mentore Palladino, sarebbero sulle tracce di centrocampista con spiccate doti offensive che di anno in anno sta mostrando sempre di più il suo potenziale. Lasciarlo crescere ancora potrebbe essere una carta vincente per il Milan, che aspira a prolungare ancora per molto la gloria della dinastia Maldini.