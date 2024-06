Milan live, ormai non ci sono più dubbi: il titolare è sempre più lontano dai rossoneri

Milan news, uno dei protagonisti della storia recente rossonera è pronto a dire addio in estate, c’è l’offerta per il giocatore.

La priorità del calciomercato rossonero è l’attaccante, ma la dirigenza sta lavorando per rinforzare anche gli altri reparti. Il Milan di questa stagione ha dovuto affrontare diverse difficoltà legate agli infortuni e, spesso, Stefano Pioli non ha trovato le giuste alternative in panchina. L’obiettivo per il nuovo Milan di Paulo Fonseca è quello di avere un organico più ampio su sui poter fare affidamento.

Un reparto sul quale il Milan interverrà sicuramente è il centrocampo, specie se dovesse partire qualcuno. L’indiziato principale che potrebbe salutare il popolo rossonero nelle prossime settimane è Ismael Bennacer, dopo 5 anni dal suo arrivo nel capoluogo lombardo. Il centrocampista algerino viene da una stagione molto complicata a causa delle noia muscolari che l’anno attanagliato nel corso dei mesi e potrebbe decidere di andar via per trovare spazio altrove.

Bennacer è stato un giocatore importante per il Milan, uno dei protagonisti dello scudetto vinto nel 2022, ma la società potrebbe sacrificarlo per far cassa e fiondarsi su altri obiettivi. In questa stagione ha collezionato solo 1.150 minuti con la maglia rossonera.

Mercato Milan, addio a Bennacer per arrivare a Fofana

Ismael Bennacer è un classe 1997, un giocatore nel pieno della maturità calcistica che ha davanti a sé ancora diverse stagioni per la sua carriera. Tuttavia, la possibile scelta dell’algerino – spinto anche dalla volontà del Milan di guadagnare il più possibile dalla sua cessione – potrebbe essere la Saudi Pro League. Il giocatore non ha mai escluso la possibilità di giocare nel campionato arabo e in un’intervista di qualche mese fa aveva infatti svelato di starci pensando, anche se per un futuro un po’ più lontano.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’algerino potrebbe anticipare la sua scelta di volare in Arabia Saudita e quindi il suo addio al Milan. Lo sbarco in anticipo nel campionato arabo, poi, sarebbe una sorta di favore al club rossonero, che potrebbe guadagnare una cifra molto importante da reinvestire sul mercato. La valutazione di mercato del centrocampista algerino, infatti, si aggira attorno ai 30 milioni, anche per il contratto che scadrà a giugno del 2027.

La cessione di Bennacer potrebbe essere il tassello decisivo per affondare il colpo Youssouf Fofana, obiettivo principale per il centrocampo rossonero della prossima stagione. Per il francese del Monaco, classe 1999, servono almeno 25 milioni. Il Milan vorrebbe chiudere la trattativa per trasformare Fofana nel nuovo perno del centrocampo. Il sacrifico dell’algerino faciliterebbe sicuramente quest’operazione.