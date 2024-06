Sarri punge ancora il Milan: le sue parole sulla scelta dell’allenatore

In un’intervista Maurizio Sarri è tornato a parlare della decisione del Milan riguardo il prossimo allenatore. Non mancano le perplessità.

Il mese di giugno è iniziato da pochi giorni, ma il Milan continua ad essere al centro delle notizie di calciomercato già da parecchie settimane. I temi cruciali sono senza dubbio quello legato a Joshua Zirkzee, promesso sposo dei Rossoneri da tempo ma ancora non arrivato, e ovviamente quello legato alla scelta del nuovo allenatore.

Nella giornata di domani dovrebbe esserci il comunicato ufficiale sulla firma di Paulo Fonseca che dovrebbe mettere un punto su quella che è ormai diventata una vera e propria telenovela.

Il tecnico portoghese appartiene alla lunga lista dei profili presi in considerazione dalla società, alla quale non sembra però aver fatto parte Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano ha rassegnato le sue dimissioni dalla Lazio a marzo diventando sicuramente uno dei nomi più appetibili in circolazione, che però non è mai entrato nei pensieri del Diavolo. A confermarlo è lo stesso ex allenatore biancoceleste, rimasto piuttosto deluso dalla scelta del club.

Sarri, nessuna offerta dai club italiani: “Un po’ mi spiace”

Nella sua edizione odierna, il Corriere dello Sport ha pubblicato una lunga intervista con protagonista Sarri, nella quale non sono mancati anche alcuni commenti sulla delusione per non essere stato contattato da nessun club italiano, tra cui ovviamente il Milan. Al momento, infatti, l’unica vera offerta arrivata alla porta di Sarri è quella greca del Panathinaikos, rispedita al mittente:

Non ho ricevuto nessuna offerta da club italiani, purtroppo. Sinceramente un po’ mi spiace, c’erano panchine libere in squadre che immaginavo potessero fare per me. Sono i presidenti a decidere, ma credo che avrei meritato di essere ascoltato almeno un quarto d’ora.

Le parole di Sarri non nascondono il suo rammarico per non aver ricevuto nessuna proposta dai club di Serie A, nonostante molte squadre fossero alla ricerca di una nuova guida tecnica. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile contatto da parte del Milan o della Fiorentina, ma alla fine entrambi i club hanno virato su altri nomi.

Molti tifosi rossoneri, vista la scelta della società di puntare su Fonseca, si sono chiesti come mai non ci sia stato neanche un sondaggio del Diavolo nei confronti di quello che è senza dubbio uno dei migliori allenatori italiani in circolazione. Le considerazioni di società e dirigenza sono state, però, diverse e solo i prossimi mesi sapranno dire con chiarezza se sarà stata fatta la scelta.