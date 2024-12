Dal Milan al Tigres, colpo di scena: curiosa destinazione per il bomber

Poteva diventare il futuro dell’attacco del Milan e invece ora la sua carriera potrebbe avere una svolta inaspettata. Affare ora vicino.

Domani sera il Milan affronterà a San Siro la Roma per una sfida piuttosto delicate per entrambe. Il Milan vuole avvicinare la zona Champions e Fonseca non può più sbagliare mentre la Roma deve reagire assolutamente dopo le ultime deludenti sfide, che mettono i giallorossi quasi in zona salvezza. Intanto pochi giorni e comincerà ufficialmente la sessione di calciomercato di gennaio e tutti i club proveranno a rinforzare la rosa. Il Milan potrebbe rinforzare l’attacco, un reparto dove manca il classico bomber goleader. Tammy Abraham e Alvaro Morata si alternano nel ruolo di titolare e offrono un rendimento alterno, ma è un reparto dove mancano i gol del centravanti. Per questo la società potrebbe intervenire sul mercato per un innesto in quel ruolo.

Svolta Milan, l’attaccante vola in Messico

E pensare che qualche anno fa in questo ruolo poteva esserci direttamente una vecchia conoscenza del calcio italiano, un centravanti che poteva avere tutta un’altra carriera. Stiamo parlando del centravanti portoghese Andrè Silva, ex calciatore del Milan. I rossoneri acquistarono il giocatore per 38 milioni di euro e per anni si parlava di lui come di un nuovo talento del calcio mondiale.

Ora Andre non ha mantenuto le sue aspettative ed il suo futuro potrebbe prendere una svolta inaspettata. L’ex giocatore di Siviglia ed Eintracht Francoforte è finito nel mirino del Tigres, a riportarlo sono i colleghi sudamericani di Record MX. Il giocatore potrebbe lasciare il grande calcio e intraprendere una nuova avventura in un club comunque per certi versi storico. Il portoghese prenderebbe il posto dell’esperto francese Gignac, ormai nella fase finale di una seppur ottima carriera.

Milan, l’ex Andrè Silva pronto ad una svolta inaspettata

Andre Silva è attualmente un giocatore del Lipsia, club impegnato in Bundesliga e che – a meno di improbabili colpi di scena – uscirà anche dalla Champions League. Il portoghese è una riserva, ha davanti un centravanti di peso come Sesko e potrebbe quindi salutare direttamente durante la sessione di calciomercato di gennaio.

Gignac ha ormai 39 anni ed è nella fase finale della sua carriera, cosi il club messicano guarda in Europa per sostituirlo ed Andrè Silva rappresenterebbe sicuramente un rinforzo di qualità e livello per un campionato come quello messicano. Il Lipsia non farebbe particolari problemi per la cessione e quindi l’ex Milan può davvero salutare l’Europa e ritrovarsi nel campionato messicano.

Da stabilire principalmente se quest’affare è un’opportunità già per gennaio o direttamente per giugno. E pensare che la carriera del centravanti portoghese poteva prendere ben un’altra piega e invece il giocatore può ripartire dal Messico. Occhio però anche alla concorrenza visto che su Andre Silva c’è anche il Rayo Vallecano, a caccia di rinforzi per il reparto offensivo.