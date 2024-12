Milan Roma, Fonseca parla in conferenza: niente da fare per il big, poi la sentenza su Theo Hernandez

L’allenatore del Milan Paulo Fonseca sta parlando in questi minuti nella conferenza stampa di presentazione della sfida tra Milan e Roma.

Ultima conferenza dell’anno per l’allenatore del Milan Paulo Fonseca. Un match importante, il tecnico parlerà alla vigilia della sfida di San Siro contro la Roma di Claudio Ranieri, l’altra squadra dove l’allenatore portoghese ha allenato in serie A. Tanti i possibili temi, dalle condizioni di Christian Pulisic fino alla situazione relativa a Theo Hernandez.

Il terzino francese è reduce da due panchine consecutive e c’è curiosità per capire la scelta dell’allenatore del Milan per questa sfida piuttosto delicata. Segui con noi la diretta testuale della conferenza stampa di Paulo Fonseca, conferenza che comincerà tra pochi minuti. Ecco le sue parole:

“Pulisic? Sta bene dall’infortunio che aveva, ma ha un problema alla caviglia e non si è allenato con noi. E’ sorto un nuovo problema nel processo di recupero e non è pronto. Domani non sarà in panchina. Morata sta bene ed è pronto per giocare, Bennacer sta molto bene ed è molto motivato. E’ pronto per giocare e sono sicuro che giocherà. Loftus Cheek sta recuperando e sarà pronto per la prossima settimana. Musah e Leao sono in ritardo e vedremo se saranno a disposizione per la Supercoppa. Comunque domani ci saranno 11 giocatori”

Milan, Fonseca su Theo Hernandez e Abraham

Il tecnico non ha parlato solo degli assenti ma ha trattato di tanti temi in conferenza: “Theo Hernandez? Noi abbiamo fatto allenare Theo in questi giorni, lui ha bisogno di recuperare fisicamente. Anche lui ha la consapevolezza che può fare molto meglio ma onestamente negli ultimi due giorni abbiamo lavorato insieme ed abbiamo parlato e sono positivi. Vediamo come sarà nei prossimi giorni ma sono ottimista, visto questi ultimi due giorni. Titolare? Vediamo domani”.

Parlando poi di Jimenez esterno alto? Sono giocatori diversi, Rafa è più forte nell’uno contro uno, Jimenez è un giocatore veloce più da cross e assist, diciamo che sono diversi. Jimenez prende comunque iniziative individuali, non posso comunque fare grandi paragoni. Lui è stato bene e domani ho una certezza, Jimenez giocherà, vedremo se come terzino o come esterno”.

Poi ha proseguito: “Milan e Roma sfide tra grandi deluse? Per me no. Io rispetto chi la pensa cosi, ma non penso sia affatto cosi. Manca ancora tanto alla fine del campionato, ma è troppo dire che Milan e Roma sono delle delusioni”.

Mercato Milan, arriva il messaggio su Tomori

Non si poteva non parlare di mercato e il tecnico rossonero ha proseguito in conferenza stampa: “Cosa chiedo a Babbo Natale sul mercato? “Noi stiamo pensando a varie situazioni, siamo attenti, il cambio era questo e vedremo con calma e consapevolezza cosa è meglio per la squadra. Io sono molto concentrato sulla prossima partita e sulla Supercoppa. Stiamo attenti e stiamo lavorando. Rumors su Tomori? Non ne abbiamo parlato, per me è una novità. Poi se ci sarà bisogno di parlare, parleremo”.

E sempre sul difensore rossonero il tecnico ha proseguito: “Tomori alla Juve un errore? Rispetto il vostro punto di vista, poi lui è un grande professionista che lavora sempre alla stessa intensità e questo per me è importante. Lui ha già giocato, è stato in panchina ma non ha mai cambiato atteggiamento. Per me questo è importantissimo. Tomori per me è importante. Non posso dire a nessuno se giocherà o meno, ma lui è per me un giocatore important