Rafa Leao lascia il Milan? Spunta il top club, ma i rumors ‘rasentano il ridicolo’

Proseguono i rumors di calciomercato legati al futuro di Rafa Leao. Il Milan vuole blindare il giocatore, ma dall’estero insistono.

Domani sera andrà in scena il big match di San Siro tra Milan e Roma, due ‘nobili decadute’ di questo campionato di Serie A. Uno dei grandi assenti del match sarà l’infortunato Rafa Leao e il tecnico rossonero Paulo Fonseca è in grande emergenza visto i problemi fisici occorsi anche a Christian Pulisic. Leao non sarà del match ma resta protagonista delle ultime ore.

Il talento portoghese è stato più volte nel mirino della critica in queste settimane per prestazioni altalenanti ma sembra aver reagito e la cura Fonseca stavolta sembra aver funzionato. Nonostante ciò il futuro del giocatore resta in bilico, il Milan non è certo della qualificazione Champions e senza la coppa dalle grandi orecchie il giocatore può salutare. O almeno ci sarà almeno una maxi cessione in estate e Leao è uno dei papabili per dire addio.

Nelle ultime ore il noto quotidiano iberico Mundo Deportivo ha lanciato la ‘bomba di mercato’ riguardo il futuro di Rafa Leao. Secondo gli spagnoli il Barcellona è pronto all’assalto per la prossima estate e Leao potrebbe essere il grande colpo per la squadra di Hansi Flick della prossima stagione. In Spagna sembrano convinti ma ci sono grosse perplessità riguardo questa vicenda.

Milan, Leao dice addio? C’è un grosso ‘Ma’ che lascia perplessi

Per molti Flick avrebbe richiesto Leao come rinforzo per la prossima stagione, ma ci sono varie perplessità a riguardo. In primo luogo l’attacco del Barcellona prevede già un tridente da sogno con Raphinha, Yamal e infine Robert Lewandowski e forse servirebbe solo un centravanti di peso per sostituire o comunque alternare l’esperto giocatore ex Bayern Monaco. Al momento Leao nella migliore delle ipotesi costerebbe poco meno di 100 milioni e al momento non sembra essere una priorità del club blaugrana, o almeno in quel ruolo.

Sui social c’è però chi critica a priori questo rumors e su X in molti lo hanno definito ‘ridicolo’. Il Barcellona rischia di non poter tesserare Dani Olmo a Gennaio per problemi finanziari, problemi importanti e questa possibilità appare sempre più concreta. Per questo tutti valutano come ridicolo questo rumors e appare improbabile che il Barcellona possa pagare un centinaio di milioni per acquistare Leao, sebbene il gradimento di Flick.

Ovviamente c’è la possibilità di cessioni di big come Yamal o Raphinha ma questo non sarebbe poi un grandissimo affare visto il rendimento dei due in questa stagione. Leao può dire addio, il Barcellona osserva ma al momento questa possibilità sembra davvero utopia.