Chiesa-Milan, è assalto totale: sfida a due big italiane

Il Milan ha intenzione di riportare in Italia Federico Chiesa, ma occhio alla concorrenza

Aspettando la gara con l’Udinese, prevista questa sera alle 20:45 il Milan sta già lavorando al mercato di gennaio. Il d.s. Tare che ha stupito tutti in estate, grazie ai dieci nuovi innesti regalati a Max Allegri vorrebbe rinforzare ancor più la squadra.

Dopo il deludente ottavo posto della scorsa stagione, l’obiettivo dichiarato in Via Aldo Rossi è tornare in Champions League, dunque bisognerebbe arrivare nelle prime quattro posizioni: traguardo non semplice in un campionato molto competitivo, dove le qualificazioni Europee vengono decise all’ultima giornata.

Il settore su cui il Diavolo non è riuscito ad incidere maggiormente è stato l’attacco, infatti la dirigenza a gennaio ha intenzione di incrementare il potenziale offensivo.

Milan, nel mirino Federico Chiesa

Secondo quanto riportato da Team Talk, il Milan avrebbe individuato come possibile obiettivo Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool e desideroso di tornare in Italia.

L’arrivo del 27enne sarebbe la ciliegina sulla torta in un gruppo già forte, regalando ad Allegri una batteria di esterni di qualità e l’imbarazzo della scelta su chi schierare tra Pulisic, Leao, Nkunku e appunto Chiesa.

I meneghini dovrebbero superare una concorrenza abbastanza ricca proveniente soprattutto da società Italiane come Napoli e Roma: entrambe le formazioni hanno messo a segno diversi colpi specialmente nel reparto avanzato. Lucca, Lang, Hojlund per gli azzurri, mentre Ferguson o El Aynaoui per i giallorossi .

Chiesa, obiettivo riscatto

Arrivato al Liverpool nel 2024, l’azzurro non è mai riuscito a trovare la giusta continuità complice un minutaggio veramente scadente.

Nel 2024/2025 il classe ‘97 ha collezionato 14 presenze in tutte le competizioni, segnando 2 gol. Pur giocando poco ha arricchito il suo palmares, con la conquista della Premier League.

Nella stagione appena cominciata, il tecnico Arne Slot sembrerebbe avergli concesso più chances con 4 partite giocate ma da subentrato. L’ex Fiorentina però inizierebbe a sentire nostalgia dalla sua amata Serie A. Al Milan, Chiesa ritroverebbe appunto Allegri che lo ha allenato ai tempi della Juventus. In Lombardia, l’esterno originario di Genova non potrebbe partecipare alle Coppe Europee, rispetto a Napoli e Roma.

In Campania l’asticella si è alzata considerando la Champions League in cui gli uomini di Conte sono impegnati, ma anche nella Capitale il palcoscenico dell’Europa League sarebbe una vetrina comunque di rilievo. Da non sottovalutare il fattore Nazionale, dato che in caso di ritorno nel massimo campionato Italiano e di prestazioni convincenti, il C.T. Gattuso potrebbe far rientrare nel giro dei convocati l’attaccante del Liverpool: proprio Chiesa decisivo nella conquista dell’Europeo nel 2021.