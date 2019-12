40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Franck Kessie, nel post partita di Atalanta-Milan è finito sotto accusa dai tifosi del Milan dopo l’umiliazione di questo pomeriggio. Il centrocampista rossonero, dopo la sconfitta sul campo dell’Atalanta per 5-0, ha infatti messo un like all’ex compagno di squadra Papu Gomez che celebrava la prestazione con una foto di squadra. Un gesto che non è stato apprezzato dai tifosi del Milan che hanno attaccato duramente Kessie sui social