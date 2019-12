Calciomercato Milan: Calabria può rinnovare, per Borini c'è il Crystal Palace, su Rodriguez...

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Per operare sul mercato in entrata, il Milan deve per forza di cose cedere qualche tassello. Se per Davide Calabria parrebbe sempre più probabile il capitolo rinnovo, visto che negli ultimi giorni il suo agente Alessandro Lucci si è trovato più spesso a Casa Milan per discuterne, non si può dire la stessa cosa per Fabio Borini e Ricardo Rodriguez. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

L’ex attaccante della Roma sarebbe corteggiato in Inghilterra dal Crystal Palace, che potrebbe avanzare una proposta nei prossimi giorni. Il numero 11 rossonero non avrebbe trovato spazio tra le file rossonere dai dieci minuti visti contro il Brescia alla seconda giornata di campionato, quando ha preso il posto di Castillejo. Contro il Sassuolo, Stefano Pioli non lo ha neppure convocato per scelta tecnica. Il suo addio sarebbe molto vicino.

Stesso possibile fato per Ricardo Rodriguez, corteggiato non solo da Napoli e Atalanta ma anche dal Fenenerbahçe. Lo svizzero avrebbe chiesto più spazio per restare a contatto con la convocazione ad Euro 2020.