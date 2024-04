Pioli ai saluti: già scelta la prossima squadra

Mister Stefano Pioli si prepara a dire addio al Milan. Le strade si separeranno, ma il tecnico di Parma è pronto a restare in Serie A.

È arrivata ai titolo di coda l’avventura sulla panchina del Milan di mister Stefano Pioli. Dopo uno Scudetto vinto due anni fa, il tecnico di Parma si appresta a chiudere la sua esperienza in rossonero al termine di questa stagione. Sull’allenatore ex Lazio pesano diverse questioni, legate principalmente ai risultati ottenuti sul campo. Tra i fattori che stanno spingendo Stefano Pioli verso l’uscio della porta di casa Milan c’è l’eliminazione alla fase a gironi della UEFA Champions League, abbinata alla conseguente mancata qualificazione al Mondiale per Club. Due danni economici non indifferenti, ma pesano come macigni anche i percorsi fatti in Coppa Italia ed Europa League, entrambi terminati solo ai quarti di finale. La società rossonera sembra anche infastidita dagli attuali punti di distacco dall’Inter, 17.

Il secondo posto non basterà a Stefano Pioli per strappare la riconferma. A rendere ancora sempre meno probabile la permanenza del tecnico rossonero è stato l’ultimo derby disputato, in cui l’Inter di Simone in Inzaghi ha ottenuto l’aritmetica vittoria dello Scudetto, diventando la prima squadra di Milano ad avere la seconda stella. Per Pioli si è trattato del sesto derby perso di fila (decimo complessivo), nessun allenatore della storia rossonera ha fatto peggio di lui nei match stracittadini. Dati che inficiano e come nel giudizio che prenderà la dirigenza a fine stagione. Le strade, quasi sicuramente, si separeranno, dopo cinque anni. Tuttavia, Pioli potrebbe subito ritornare in sella dopo l’addio al Milan.

Pioli prepara le valigie: un club di Serie A insiste per averlo

L’addio di mister Stefano Pioli al Milan sembra essere ormai una cosa quasi scontata. Considerato il clima che tira tra le file rossonero, il tecnico potrebbe iniziare a guardarsi intorno. Qualora arrivasse la separazione dal club lombardo, il periodo di stop per Pioli sarebbe praticamente quasi nullo. Infatti, sull’esperto allenatore emiliano starebbe insistendo un top club della Serie A: il Napoli.

Il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, continua il proprio casting per trovare il giusto allenatore da far accomandare sulla panchina del Napoli. Per aprire un nuovo ciclo, la società partenopea starebbe considerando anche mister Stefano Pioli. Il tecnico di Parma è una delle idee più concrete a cui sta riflettendo la compagine campana.

Secondo il quotidiano ‘Il Mattino’, ci sarebbe un piccolo ostacolo che riguarda la questione contrattuale di Pioli al Milan. Per sposarsi ad un nuovo progetto, il tecnico di Parma deve svincolarsi dal club rossonero. Nel frattempo, il Napoli di Aurelio De Laurentiis tiene calde anche altre piste che portano ad allenatori come Antonio Conte, Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini.