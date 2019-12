Calciomercato Milan: se parte Piatek, Petagna potrebbe prendere il suo posto

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Come riporta il Corriere della Sera, il Milan starebbe cercando un vice Ibrahimovic. Piatek non avrebbe convinto a pieno la dirigenza rossonera, tanto che sarebbe stato inserito sul mercato in uscita. Il polacco avrebbe diversi contendenti non solo in Italia (Fiorentina su tutte), ma anche all’estero, in particolar modo in Germania e Inghilterra. In caso di cessione, che arriverebbe solamente in prestito, a meno di offerte superiori a 35 milioni di euro, il Diavolo potrebbe puntare con forza su Petagna, attaccante in forza alla Spal, protagonista dell’impresa di Torino contro i granata allenati da Walter Mazzarri. L’ex rossonero piacerebbe alla società di Via Aldo Rossi, ma per il momento non ci sarebbero riscontri sulla trattativa.