43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

È intervenuto ai microfoni di DAZN Josip Ilicic nel pre partita di Atalanta-Milan: “Sono rientrato, non sono al massimo ma stomeglio e oggi sono qui perché devo aiutare i miei ragazzi”. Sull’ultima partita, persa a Bologna: “Ci stanno giornate in cui non riusciamo a segnare, partite come quelle di bologna possono capitare. Oggi sarà importantissimo fare risultato”