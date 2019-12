Inzaghi vince il “derby” contro Nesta: Benevento vola

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

In Serie B è andato in scena un “derby rossonero” tra Filippo Inzaghi e Alessandro Nesta, rispettivamente allenatori del Benevento e del Frosinone, le due squadre più in forma della serie cadetta. I campani, infatti, arrivavano da quattro vittorie di fila, i ciociari da tre. Al termine della gara, condita pure da un guasto all’impianto d’illuminazione e dall’infortunio dell’arbitro, ha vinto Superpippo grazie ad un rigore trasformato da Viola a metà primo tempo.

Come fa notare Il Giornale, a vincere è stato soprattutto il gioco del Benevento, che pare davvero attrezzato per la promozione in Serie A. E’ presto per tirare somme e pronostici, visto che la Serie B è solo al diciassettesimo turno, ma la sensazione è che Inzaghi e Nesta siano ripartiti da ambienti che li porteranno a togliersi soddisfazioni.