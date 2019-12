Matic, è rottura totale con il Manchester United: il Milan resta in attesa

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’avventura di Nemanja Matic al Manchester United sembra essere ormai giunta al capolinea. Secondo quanto riferito dal Daily Express, i Red Devils di Solskjaer sono convinti del fatto che il serbo sia un esubero, e il suo contratto – in scadenza a giugno 2019 – non verrà rinnovato.

Vengono quindi alimentate le voci riguardanti un suo possibile approdo in Italia già a gennaio. Milan e Inter sono al momento le due squadre che più hanno mostrato interesse nei confronti del classe ’88. I rossoneri sono alla ricerca di un giocatore di esperienza da inserire in mezzo al campo, mentre l’Inter sta sondando il terreno nel caso saltasse la trattativa per portare Arturo Vidal a Milano.