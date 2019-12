Milan – capitolo cessioni: Rebic ma non solo, il punto

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Milan impegnato sul fronte cessioni. Il primo nome sulla lista dei partenti sembra Rebic, ormai sempre più lontano da Milanello. Il croato non ha avuto un rendimento soddisfacente e potrebbe fare ritorno all’Eintracht.

Non solo Rebic però. Anche Fabio Borini, praticamente mai impiegato in questa stagione, è richiesto dal Genoa e dal Crystal Palace. Il Milan è pronto a valutare le offerte per il suo esterno d’attacco. Sirene inglesi anche per Franck Kessié, cercato dal West Ham che ha sondato il terreno per l’ivoriano.

Infine, gli ultimi due nomi sulla lista sono Paquetà e Rodriguez. Il brasiliano è un’obiettivo concreto del PSG, ma Leonardo non sembra voler andare oltre i 35 milioni di euro complessivi per l’affare. Mentre non arrivano ancora richieste concrete per lo svizzero, sondato comunque dal Napoli e dal Fenerbahçe.