Milan, con Ibra non si scherza: Suso al bivio

Zlatan Ibrahimovic dovrebbe giungere a Milano il 1 gennaio verso sera, per svolgere le consuete visite mediche di rito il giorno dopo e conseguentemente raggiungere i compagni di squadra a Milanello. Lo svedese è tornato per rivitalizzare un ambiente sin qui decisamente opaco, ricco di giocatori con poca mentalità vincente. Per questo motivo, Jesus Suso ritenuto da tutti gli allenatori uno dei giocatori di migliore qualità e fondamentale nei rispettivi propri schemi, ora, sarebbe giunto ad un bivio.

Lo spagnolo è stato per certi versi criticato dai tifosi per la sua poca duttilità in fase di interdizione, ritenuto molte volte il protagonista delle sconfitte rossonere: un Milan dipendente dalle sue giocate. Con l’arrivo imminente del gigante svedese, il nativo di Cadice non potrà più sbagliare: non servirà solo la ben nota qualità da singolo, ma anche sacrificio per i propri compagni, per il bene del Milan e dei suoi supporters.