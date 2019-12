Milan, Mariano Diaz è sempre più lontano. I dettagli

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan potrebbe presto abbandonare la pista che porta a Mariano Diaz. Secondo quanto riportato da SportMediaset.it, l’attaccante del Real Madrid, che in questa prima parte di stagione non è mai stato impiegato, sarebbe diventato un obiettivo concreto della Roma. Nella fattispecie, i giallorossi potrebbero trovare l’accordo con i Blancos sulla base di un prestito gratuito semestrale. Prima che l’operazione vada in porto, tuttavia, il club capitolino dovrà trovare l’intesa con l’entourage del giocatore che, al momento, percepisce 4,5 milioni di euro.