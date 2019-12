Mercato, Milan: l'Everton fa sul serio per Ibra, ma...

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic sarebbe diventato un obiettivo concreto dell’Everton. Nella fattispecie, Carlo Ancelotti, che presto dovrebbe diventare il nuovo allenatore dei Toffees, avrebbe infatti chiesto alla sua futura dirigenza di ingaggiare il centravanti svedese. Quest’ultimo, tuttavia, sarebbe molto indeciso sul suo futuro. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, sottolinea come l’ex attaccante dei Los Angeles Galaxy non sia più convinto di essere ancora in grado di fare la differenza e stia addirittura pensando al ritiro.