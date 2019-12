Milan, parla Nocerino: “Ibra farà ancora la differenza”

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è presente un’intervista si Antonio Nocerino, ex giocatore del Milan ed ex compagno di squadra ovviamente di Ibra.

Parlando del quasi imminente approdo dell’amico svedese al Milan, Nocerino racconta: “Ci siamo sentiti, ma giuro che non abbiamo affrontato il discorso mercato, scelte troppo personali. Una cosa però la posso garantire: se Zlatan ha accettato la proposta del Milan è perchè crede nella sfida di rilanciare un gruppo così giovane. Lo renderà competitivo, vedrete, per tentare di tornare in Europa e per fare strada in Coppa Italia”.

L’ex numero 8 rossonero si è poi soffermato su cosa può realmente portare Ibrahimovic nel Milan di oggi, avendo pochi dubbi a riguardo:

“Non so quanti gol farà, ma ne farà e li farà fare. Risolverà i problemi dell’attacco”. Porterà senza dubbio competitività, già in allenamento: Zlatan si infuria anche se perde una partitella. Personalità, sarà un bel ‘test’ per i compagni, perchè se non hai abbastanza carattere non puoi giocare con lui. E qualità: è un fuoriclasse che riesce a migliorare il rendimento di tutto il gruppo”.