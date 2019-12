Milan, riecco Ibra: Suso ora potrebbe partire

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Un nuovo arrivo necessario e fondamentale per raddrizzare la stagione rossonera: Ibrahimovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Un’ispirazione per tutta la squadra, un leader di spessore, esperto e maestro di calcio, fondamentale per la rosa rossonera. Difficile prevedere chi dovrà dire addio in seguito all’arrivo del giocatore svedese. L’ingombrante presenza del neo acquisto rossonero comparirà certamente tra i titolari della squadra di Pioli. Oltre a Piatek e Leao, anche Suso potrebbe rischiare di perdere il posto, con la dirigenza che di conseguenza valuterebbe una cessione imminente.